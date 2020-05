(VIDEO) Abel Martínez a Jorge Mera: “Ustedes no están capacitados para dirigir este país”

View this post on Instagram

El alcalde de Santiago, Abel Martínez (@abelmartinezd), afirmó este sábado a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que el Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial), “no está capacitado para gobernar”, en referencia a las presuntas acciones que han realizado tras tomar posesión en varias alcaldías del país. #Elnuevodiariord