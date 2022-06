VIDEO: Aaron Judge, héroe de los Yankees con HR de oro

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Aaron Judge consiguió cuadrangular de tres carreras en la décima entrada para dejar tendidos a los Astros en el terreno por segunda vez en cuatro días y los Yankees de Nueva York se recuperaron después de casi ser dominados sin hit por segundo día seguido para derrotar 6-3 a Houston este domingo y dividir victorias en la serie de cuatro juegos entre los dos mejores equipos de la Liga Americana.

Giancarlo Stanton terminó con una racha histórica sin imparable de Nueva York con un jonrón en la séptima con un out y DJ LeMahieu le siguió con un bambinazo de dos carreras en la octava.

Después que Michael King la libró con las bases llenas en la 10ma, Isiah Kiner-Falefa sacó un toque de bola con dos strikes que llevó a Aaron Hicks, el corredor automático, a tercera. El derecho Seth Martinez dio base intencional al emergente Matt Carpenter y ponchó a LeMahieu, para enfrentar a Judge con dos outs.

AARON JUDGE WALKOFF 3 RUN HOME RUN! HE WALKS OFF HOUSTON TWICE IN ONE SERIES! pic.twitter.com/hH1wxsE3Co

