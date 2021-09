(VIDEO) Aaron Judge da a los Yanquis ventaja por el comodín

EL NUEVO DIARIO, BOSTON, EE.UU.- El guardabosques Aaron Judge pegó doble remolcador de la carrera que sello el triunfo de los Yanquis de Nueva York por 6-3 sobre los Medias Rojas de Boston.

Los Yanquis consiguieron su sexta victoria consecutiva.

El equipo de Nueva York, que llegó a Boston 2,0 juegos detrás de los Medias Rojas, quedan con ventaja de 1,0 juego en la carrera por albergar el juego de comodines de la Liga Americana el 5 de octubre. Boston permanece en la posición de playoffs, 1,0 juego por delante de los Azulejos de Toronto por el segundo puesto de comodín.

AARON JUDGE HAS THIS TEAM'S BACK! YANKEES TAKE THE LEAD! pic.twitter.com/nVnx4IZGlp

