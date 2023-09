(VIDEO) «A veces grito», película que mostrará un drama de terror psicológico y fantasía

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Nuevo Diario asistió este jueves al rodaje de la película «A veces grito», una adaptación de la obra de teatro que lleva el mismo nombre, escrita hace más de 60 años por el gestor cultural, escritor y periodista dominicano, Freddy Ginebra.

Dicha película, cuya producción inició en la denominada «La Casita de Producciones», es dirigida por César Rodríguez y producida por Alan Nadal Piantini. El actor principal es Alejandro Vásquez, quien le da vida al personaje principal, Juan.

En «La Casita de Producciones», Freddy Arturo Ginebra, hijo de Freddy Ginebra, comentó parte de la historia de la película y dijo que la misma es un drama que cae un poco en el terror psicológico y la fantasía, pero que está dirigida para un público mayor a los 18 años de edad.

«Un año antes de la pandemia, César Rodríguez, que es el director de esta película, me llamó porque él había visto la obra de teatro de mi padre, Freddy Ginebra y había decidido hacer una adaptación al cine. Me contó un poco sobre eso, recibo el guion, lo leo, me emociono muchísimo, llamo a mi papá y le digo -cóntrale papá, esta versión de tu obra de teatro que César ha escrito, me parece que es digna de producirla y convertirla en una película-«, expresó ante las cámaras de este medio.

«Inmediatamente converso eso, me llega a la mente – ¿Con quién voy a hacer esta producción? – y obviamente, Alan Nadal es el productor de la película», agregó.

De su lado, Alan Nadal dijo que la película tendrá escenografías fantásticas. Mientras que la actriz Yisney Lagrange afirmó que tiene muchas expectativas.

La Casita de Producciones, que ambienta una cárcel, sirve a la vez de consultorio psiquiátrico; el lugar es lúgubre y tenue, los exteriores serán en el sur del país y diversos lugares de Santo Domingo, recreando escenas que denotarán cada detalle de la época donde se desarrolla la historia.

En cuanto a la unión de Ginebra con La Casita de Producciones, ha sido un aporte de ambas partes a realzar la reconocida obra de teatro que el escritor ha presentado alrededor de 250 veces. Luego, contar con la dirección de César Rodríguez, quien se encarga de guiar esta magistral obra.

El tiempo aproximado del rodaje es de 22 días y luego de esta etapa de post producción, se determinará la fecha de estreno.