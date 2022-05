(VIDEO) A través de una flor, familiares y amigos recuerdan a Miguel Cocco a 13 años de su partida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A 13 años de su partida, familiares y amigos recuerdan la vida del empresario y político Miguel Cocco, con la realización del acto “Una flor para Cocco”.

Como de costumbre, en la explanada frontal de la Editora Alfa & Omega, parientes y allegados del empresario hicieron la siembra simbólica de rosas con el fin de honrar su memoria.

Contando anécdotas, Minerva González de Cocco, viuda, recordó entre amigos cómo fue su esposo en vida.

Al agradecer a todos por su presencia, González de Cocco dijo que “es un gran honor recordar a Miguel a través de una flor”.

Sostuvo que las grandes “enseñanzas que nos dejó, ese calor humano, ese afecto desbordante, hace que nosotros no podamos olvidarlo”.

Un ingrediente adicional

Este año, además de colocar la flor, en el acto al cual, entre otros amigos de la familia, asistió Persio Maldonado, director de este medio, hubo un ingrediente adicional.

Se trata de un cuadro pintado por Carlos Santos, un pintor muy amigo de Cocco.

“Carlos calladitamente estaba haciendo un trabajo y cuando me lo mandó ya casi estaba listo. Me manda eso y me dice eso es una deuda que yo tengo con Miguel y quería hacerle ese trabajo”, expresó doña Minerva.

Dijo que el mejor día para dar a conocer esa obra es precisamente el festejo de “Una flor para Miguel”.

De su lado, Santos recordó que tuvo una relación muy estrecha con Cocco, no solamente de amistad, sino también de compañero político.

“Compartimos todos los sueños y creo que todavía siguen latentes”, indicó.

Su relación con Cocco lo llevó a conocer muchos autores debido a que según explicó el empresario “era un gran autor”, y los proyectos en los que estaban involucrados los hacían leer y darle seguimiento al proceso político”.

“En este caso, yo sorprendo a Minerva, creo que muy gratamente con haber hecho esto. Es un bajo relieve. Ya sabía que habían hecho otras expresiones en cerámica, pinturas, entonces yo dije déjame experimentar también, llevarle esto a Minerva y cumplir la deuda.

En tanto, la literatura dijo presente en el acto, a través de varios versos escritos por el profesional de la comunicación José Jáquez, en memoria de Cocco, pata renovar su agradecimiento a “un hombre único que es Miguel Cocco”.

“Miguel, te traigo una rosa sabiendo que eres jardín, que no mueres, que no hay fin que no hay tumba, que no hay fosa que esconda tu vida hermosa. Con espinas, con calvario, pero siempre solidario, sin miedo para luchar y sin jamás claudicar como revolucionario”, recitó Jáquez.

Continuó expresando “es tu ejemplo un gran orgullo para tu familia bella, en la que brilla tu estrella en la que se oye tu arrullo. En ella rebrota el capullo de la flor que tú sembraste. El amor con que abrazaste la dignidad y el decoro, en lo alto se oye el coro por la gloria que alcanzaste”.

Sobre la actividad

Esta actividad es una iniciativa de doña Minerva y se realiza cada año desde el 2010 para recordar las características del que fuera titular de la Dirección General de Aduanas.

Solo en una ocasión dejó de conmemorarse esta fecha y fue en el año 2020, debido a la pandemia del Covid-19.

En este encuentro los parientes y amigos de Cocco además de conversar depositan rosas en su honor.

Un poco sobre Cocco

Miguel Cocco Guerrero (21 de agosto de 1946 – 20 de mayo de 2009) fue un empresario y político dominicano. Hijo de Manuel Augusto Cocco Batlle y Gisela Guerrero Dujarric.

Realizó sus primeros estudios en el Colegio Católico de la Salle, en 1956.

Se graduó con lauros académicos como licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD), Cocco, posteriormente, colaboró en dicha institución como docente e investigador, donde cofundó el Centro de Estudios de la Realidad Social Dominicana (CERESD).

Es considerado como el funcionario con la mejor hoja de servicio público de su país. Durante el período 1996-2000 fue Director General de Aduanas (DGA), cargo que nuevamente le encomendó el presidente Leonel Antonio Fernández Reyna a su retorno al poder en el período 2004-2008 y que, una vez más, le fue confirmado para el período 2008-2012.

Cocco estuvo relacionado a la producción e impresión de libros y otras áreas de la industria gráfica, al fundar en 1970 la Editora Alfa y Omega, en 1981 cofundó la Editora El Nuevo Diario S.A. que edita el periódico El Nuevo Diario.

Estuvo en dicha institución hasta el momento de su muerte en el 2009.

Relacionado