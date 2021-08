(VIDEO) A ritmo de rap, padre de niña autista pide apoyo al presidente Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A ritmo de rap un joven pide este lunes apoyo del presidente Luis Abinader para autistas, expresando que en este país se necesita apoyar a las personas que nacen con este trastorno que no tiene cura, solo mejoría con detección a tiempo según indican las letras de la petición a ritmo de música urbana.

En una publicación en Instagram el joven llamado John wayne Martínez, padre de una niña autista de 3 años de edad, hizo pública su petición en nombre de cada padre y madre dominicana de niños especiales.

“En muchos países el gobierno da el tratamiento, pero en RD no es el caso , mi niña es autista, o sea no hay quien me lo cuenta” dice en los versos del rap.

Martínez que es estudiante de comunicación social y rapero, expresó en una declaración al Nuevo Diario que hasta el momento no ha tenido respuesta de las autoridades competentes.

“Necesitamos mas centros y programas de ayuda para nuestros hijos, mas información en los medios y mejores asesorías para una detección temprana y acceso a terapias públicas” expresó John

Asimismo solicitó que de igual manera, en el sector privado sea contemplado la aprobación del uso de seguro médico para condiciones psicológicas, terapias y estudios, ya que estas son un privilegio económico y altamente escaso.

Indicó que debido al alto costo del tratamiento para el trastorno del espectro autista, muchos prefieren como salir del país, como es su caso.

Añadió que “pido fortalecer esta área del sector salud ya que los casos de autismo van en aumento y debemos asegurar el futuro de muchos niños que como mi hija si no encuentran las herramientas necesarias tendrán un final incierto en la vida laboral útil”.

El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos.

El término «espectro» en el trastorno del espectro autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad.

