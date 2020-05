(VIDEO) A ritmo de “Bachata Rosa” de JLG artista en Miami felicita Madres en su día

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROWARD, FLORIDA.– El artista e influencer americo-venezolano, Edward Mena, muy vinculado con República Dominicana, homenajeó a madres latinoamericanas en Estados Unidos el pasado domingo, con una magnifica interpretación de una versión acústica de “Bachata Rosa” del internacional cantante dominicano Juan Luis Guerra, de quien dijo “admira su maravilloso estilo único y profesionalidad interpretativa, combinada con servicios sociales.”

La versión a pocas horas de haberse colgado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene 71,400 seguidores de diferentes partes del mundo, incluida República Dominicana desde donde recibe mensajes de sus fans y país donde actuó en una de las salas del Gran Teatro Nacional, ha alcanzado casi 4 mil reproducciones hasta el momento de la redacción de esta nota.

Como otros tantos videos colgados en sus redes, su nuevo video Oficial “Medley Nostalgias” llegó a más de 100 mil reproducciones a poco tiempo de haber sido subido a Youtube, donde ha alcanzado unas 176 mil reproducciones.

Mena ha sido ganador del Festival Internacional de la Canción de Miami, reconocido por la Ciudad de Miami en base a su trayectoria y talento artístico, obtuvo además el premio Estrella Music Award en Miami, Primer Lugar de Best Cover Song en la Akademia Music Award de los Ángeles, Trofeo de Plata del Festival de Tenerife en España y los codiciados premios FestiVegas, en Las Vegas, donde en varias oportunidades a alcanzado premiaciones, incluido el Premio de Oro presentado por “Despierta América” de Univisión, entre otra recibidas a los largo de productiva carrera musical.

Al referirse a su homenaje del Día de las Madres, expresa que “con esta interpretación dedicada a las madres en su especial celebración, versión acústica de un gran artista dominicano, quiero que nuestras madres latinoamericanas en Estados Unidos sientan a la distancia social que estamos experimentando, que son el mayoro tesoro para sus hijos incluída la mía también, a la cual amo muchísimo, agradezco su apoyo y su enseñanza”, sostuvo Edward Mena.

“Definir el concepto de madre es complejo. Creo que todas las palabras se quedan muy cortas para definir las cualidades de este ser ejemplar que nos da la vida.”, expresa emocionado el artista.

“Siendo que en República Dominicana al igual que otras naciones, he recibido un trato deferencial, me siento igualmente muy identificado y querido por esta nación y por ello quise honrar no solo a las madres de este país, sino a las latinoamericanas que celebran este Día de las Madres y por qué no, a las norteamericanas amantes del estilo único de Juan Luis Guerra. Es un privilegio siempre.”

“Es un momento histórico en el que nos ha tocado vivir. Alegrar el alma desde lo profundo, desde la distancia y con la plena convicción de que prontamente, volveremos a encontrarnos, es lo que nos mueve a este ejercicio desde la casa y donde no podíamos pasar por alto una fecha en la que honramos ese ser maravilloso que nos ha traído al mundo”, dijo Edward Mena.

Breve del afamado artista orgullo latinoamericano en Estados Unidos

Entre los logros de Edward Mena, están haber sido premiado con el “Diploma de la Cultura de la Paz” en un acto en la Alcaldía de Orlando, entregado por AIPEH. Además, obtuvo el “Diploma a la Excelencia” en el Festival Internacional de Las Vegas, “Premio Video de Cristal”, del Festival de Video Hispano de California, con “Lo Mejor de Tu Vida” de Julio Iglesias, Diploma de Radio QIKI 1010 en California también quien lo catalogó como “Mejor Intérprete de la Canción Latinoamericana.”

Ha compartido escenario con artistas como Lupita Ferrer, Guadalupe Pineda, Tania Libertad y otras figuras relevantes. De la mano del gran productor Humberto Gatica, quien ha logrado obtener 17 Premios Grammys a lo largo de su prolífera carrera, produjo su más reciente álbum “Emociones, Mi Canto al ídolo”, honrando a Julio Iglesias, con el cual obtuvo premiaciones en California y su primer sencillo también y cuyo video es viral en las redes sociales.

