(VIDEO) ¿A qué llamamos eficiencia emocional en los seres humanos?

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La coach ontológica Margie Aquino se refirió este lunes al tema de la eficiencia emocional en los seres humanos definiendo dicho término como la energía vital y recursos de información que cada persona tiene para conectar consigo misma.

“La eficiencia emocional es ver las emociones como la energía vital, son recursos e informaciones que tenemos sobre nosotros mismos, y en el momento que las vemos como parte de la vida, esas alertas y alarmas aprendemos a convertirlas en recursos que pueden apoyarnos para crear resultados, un espacio de armonía más bienestar para reconectar con el balance interior”, indicó.

Aquino expuso sus planteamientos sobre el tema en una entrevista realizada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla, en el programa Con la Dra. Controversia, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

La especialista indicó que la transformación en el ser humano es un espacio no tanto para ser mejor, sino mayor y más grande, porque asegura “nos movemos y la transformación es cambiar de forma, pero no porque la que tenemos ahora este mal ni sea la incorrecta, sino porque cuando entramos a un espacio de aprendizaje conectamos con el potencial infinito del ser humano”.

Asimismo, definió el coaching ontológico como la rama del coaching que se crea en base a la lengua de las personas y es proveniente de Sudamérica.

“Básicamente tiene que ver con un espacio de desafiar nuestro mundo de creencias a través de tres dimensiones centrales como medios de aprendizaje, que son el lenguaje no sólo el verbal, sino también el de nuestro interior consigo mismo, el mundo emocional y la corporalidad”, afirmó.

Al preguntarle sobre la relación de los pensamientos con las emociones, la coach indicó que van de la mano y que aunque a veces se ponen en el orden de pensamientos primero y emociones después, son como una moneda de dos caras.

“Las emociones son la disposición al movimiento y es una respuesta fisiológica que viene de la mano con un enlace cognitivo”, añadió.

Asimismo, resaltó que cuando se trabaja desde la eficiencia emocional, lo primero que se asume es la responsabilidad emocional, porque según dijo las emociones son propias y le pertenecen a cada cual.

“Nos pertenecen, no le pertenecen al evento, no le pertenecen al jefe, porque no es el que me enoja, soy yo que me enojo con él, no es mi marido que me desespera, por ejemplo”, declaró.

