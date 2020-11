(VIDEO) ¿A qué llamamos duelo?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga clínica y especialista en terapia familiar, Halssin Ramos, sostuvo ayer miércoles que el duelo es un estado de sentimientos y pérdida emocional donde emocionalmente las personas se sienten devastados y a la vez se sienten impotentes ante lo sucedido.

“El duelo no solo es cuando se pierde un ser querido, también puede ser antes de la pérdida, un ejemplo es cuando personas tienen familiares con cáncer o en etapa terminal de una enfermedad y viven el día a día con esas personas y es cuando inician el duelo a destiempo”, puntualizó la especialista.

Ramos emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Igualmente, Ramos indicó que las personas padecen de duelo cuando pierden un empleo, una pareja o en ocasiones perder un hijo,

“Hay numerosas causas para sentir y padecer el duelo”, subrayó.

En el caso de los niños, resaltó que estos lo manifiestan diferente ya que hasta que no tienen la pérdida en sí, estos no se dan cuenta o no están presentando una fase de duelo.

“El adulto tiene consciencia de cuando está perdiendo algo a lo que le tiene apego, el niño solamente sabe que perdió un ser querido cuando le dicen papá murió o el hermano menor”, aseveró la Ramos.

Asimismo, manifestó que el desapego también causa sentimientos de dolor, y que tras presentarse el mismo las personas pueden entrar en una crisis.