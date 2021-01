(VIDEO) ¿A qué llamamos creencias limitantes?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga y terapeuta, Matilde Gómez, expresó que los seres humanos poseen muchas creencias que les obstaculizan el poder crecer o alcanzar el éxito en diferentes situaciones de la vida, razón por la cual exhorta a que cada individuo se haga una auto evaluación para ver como actúa ante las circunstancias.

“Yo les aconsejo que se auto evalúen, colóquense frente a un espejo, escuchen cómo se expresan o actúan, hay muchos que sin ver realmente la magnitud de lo que se quiere lograr, si ve alguna dificultad inmediatamente pone el pero delante”, aseveró.

Gómez emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, conductora del programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En ese orden, resaltó que muchas personas ponen la duda o el miedo antes de pensar en que pueden lograr su objetivo.

“Cuando surge esa inquietud, el deseo de lograr algo, aparece esa voz por otro lado que dice no, tu no lo vas a lograr, o tú no puedes, entonces esas son creencias limitantes”, puntualizó.

Asimismo, dijo que las creencias limitantes se van construyendo en las personas desde la niñez, cuando se le va diciendo a un menor que no sirve para nada, que es un inútil, entre otros, estampándole calificativos negativos que el cerebro va creyendo lo que se le diga u ordene.

“En el momento no se va a lograr, pero cuando este niño llegue a una edad adulta pues esas limitaciones pues le van a surgir y le crearán obstáculos ante cualquier proceso que quiera emprender”, aseveró.

Gómez aseguró que dichas limitaciones van de la mano con el autoestima, la cual es condicionada en las personas desde temprana edad.