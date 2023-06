(VIDEO) A pesar de haber quórum en la CD, Pacheco cierra sesión por desorden de diputados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En la sesión ordinaria de este miércoles en la Cámara de Diputados, no se pudo concluir con el conocimiento de los proyectos que estaban pautados en la agenda del día por la falta de atención de los diputados para votar.

El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, en reiteradas ocasiones tuvo que pedirle a los diputados presentes que votaran por los proyectos que se estaban conociendo, sin embargo, dichos proyectos no alcanzaron los votos necesarios.

Está situación provocó que el presidente del órgano legislativo se molestara y lo manifestara. «Vamos a dejar esto aquí, porque así no se puede», dijo Pacheco.

Alfredo Pacheco, reaccionó de esta forma al darse cuenta de que la sesión contaba con el quórum que establece el reglamento interno de la Cámara Baja, pero a pesar de esto los congresistas no votaron o no estaban atentos a sus curules.

Cuando el presidente de la Cámara Baja tomó la decisión de cerrar la sesión y convocarla para el martes de la próxima semana, se estaba conociendo el proyecto que plantea la modificación de la ley 50-87 de las cámaras oficiales de comercio.

Anterior a esto, Pacheco había dicho, «o funcionamos o sencillamente cierro la sesión y ya. No me gusta porque afecto, la verdad es que no me gusta, pero óyeme como es que si hay 100 diputados aquí dentro, cómo permitimos que se nos caigan tres votaciones».

