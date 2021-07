(VIDEO) A Juan Angustia le decían “Loco” y se reían de él; pasó de limpiar baños a trabajar en Google

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Juan Carlos García, mejor conocido como Juan Angustia, a quien supuestamente le decían el “Loco” y se reían de él, es un joven oriundo de un pueblecito de Constanza, que de limpiar baños para sobrevivir y de estudiar horas extras, pasó a cumplir su sueño de infancia de trabajar en Google, la misma empresa que utilizó para aprender lo que sabe de manera autodidacta.

Juan Angustia, hijo de padres agricultores y con pocos recursos, recorría unos cuantos kilómetros diariamente con su computadora en la cabeza hacia un laboratorio que había disponible en la escuela donde estudiaba, a pasar la tarde aprendiendo a usar Photoshop & adquiriendo conocimientos de forma autodidacta.

El joven explicó que tuvo la oportunidad de emigrar hacia Estados Unidos, con el sueño de ayudar a su familia y crecer en su carrera, pero la realidad con la que se encontró fue totalmente distinta. Pasaron varios meses y no encontraba trabajo ”ni siquiera en los restaurantes de comida rápida”.

Buscando opciones de progreso, Juan Angustia se mudó a Puerto Rico a trabajar limpiado baños en hoteles. Tiempo después logró entrar a trabajar en una empresa en lo que lo apasionaba y ahí empezó todo.

Al ser entrevistado por Colombia Alcántara, expresó ”un amigo me dijo, Juan tienes mucho talento, no te conformes con lo que estás haciendo aquí, y esas palabras me marcaron”.

Contó que su gran oportunidad llegó tiempo después con la empresa de sus sueños “Google”, donde después de haber aplicado varias veces por fin obtuvo una entrevista y contra la barrera del idioma logró sorprender con su talento y su energía, tanto así que ha estado en importantes proyectos de esa multinacional como lo son las plataformas de videollamadas Google Meet y Google Duo.

Hoy en día, su historia es presentada en las reuniones de Google para motivar a los demás empleados, y cadenas internacionales se han hecho eco de la energía contagiosa que él transmite.

García explicó que el éxito que ha obtenido como diseñador visual, le ha permitido superarse económicamente y ha logrado canalizar ayudas para su pueblo Constanza, reconstruyendo casas y ayudando de diferentes formas a los más necesitados.

En tanto, que la comunicadora Alcántara destacó que esta historia que el diseñador visual le contó para el canal de YouTube “Altanto TV”, es un llamado a los jóvenes, que quizás se sientan sin oportunidades ni recursos, de que si se pueden lograr los sueños a pesar de los obstáculos que en el camino uno encuentra.

