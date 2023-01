(VIDEO) 76% de dominicanos no confía en partidos políticos ni en sus líderes, dice Tomás Castro

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El abogado Tomás Castro recalcó este viernes que, de acuerdo con una encuesta, que no identificó, el 76% de los dominicanos no confía en los partidos políticos tradicionales ni en sus líderes.

“El 76% de los dominicanos, en una encuesta que se hizo recientemente han establecido que no creen en los partidos políticos tradicionales, ni en los líderes políticos tradicionales”, expresó.

Manifestó que en las últimas elecciones celebradas en el país, tres millones y medio de ciudadanos no ejercieron el derecho al voto, de los cuales la media está por encima de los 45 años, lo que destapa, según él, desencanto de los electores.

En ese sentido, el miembro fundador de la organización partidaria “Acción Patriota”, recomendó a la población organizarse para que el país pueda salir de la desgracia política en que ha estado sumergido.

“Hay que organizarse y hay luchar para salir de esta desgracia que nos desgobierna, no me estoy refiriendo a Luis de manera específica, ni al PRM, estoy hablando del sistema político tradicional que es en el que la gente dice que no piensa, porque en la práctica ha sido así, no han hecho nada por este país”, expresó.

Castro, que ha sido presentado como la posible opción presidencial de Acción Patriótica, reflexionó al ser entrevistado en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, que pretende llevar su mensaje a la población decepcionada con el fin de forma un ejército preparado para ir al ruedo en las elecciones que se aproximan.

“Si logro que tres millones y medio de dominicanos, que son más que los que votaron por toda esa gente que hoy son funcionarios públicos electos, entiendan tu mensaje y sierren filas al lado tuyo, más ese 76% de la totalidad que dice que no cree en los partidos políticos”, indicó.

