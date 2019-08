(VIDEO) 3 muertos y 12 heridos tras ataque al autobús de equipo de fútbol hondureño

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, HONDURAS.- Al menos tres personas resultaron muertas y una docena heridas, entre ellas tres jugadores, en los graves disturbios registrados este sábado en Tegucigalpa tras ser atacado el autobús del equipo Motagua. El suceso se produjo antes del encuentro previsto entre dicho equipo y el Olimpia, correspondiente a la quinta jornada del torneo Apertura, que fue suspendido. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do