(VIDEO) 23 senadores anuncian apoyo a precandidatura Reinaldo Pared Pérez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, anunció este jueves que busca la nominación presidencial por esa organización política con el apoyo de 24 senadores.

“Nos les fallaré, esta es una arrancada, el hecho de que 23 senadores y conmigo 24 que representan a Danilo Medina en el Senado nos estén brindando este respaldo es apabullante y contundente”, dijo Pared Pérez en rueda de prensa.

El representante por la provincia Monte Plata, Charlie Mariotti Tapia, dio a conocer el respaldo a las aspiraciones presidenciales del presidente del Senado, en rueda de prensa con la presencia de senadores: Sonia Mateo, Rubén Cruz Hubiera, Arístides Victoria Yeb, Cristina Lizardo, José Hazim Frappier, Adriano Sánchez Roa.

Asimismo, Wilton Guerrero, Rafael Calderón, Orlando Arin Mercedes, Luis Rene Canaán, Eddy Mateo, Manuel Paula, Antonio Cruz; además, Feliz Nova, Félix Vásquez Romero y Heinz Vieluz, quienes no estuvieron presentes en el acto, por compromisos previos.

“Esta decisión la adoptamos convencidos de que Reinaldo pared Pérez es quien mejor encarna esa confianza que necesita la vida política de la RD, y nuestro partido para ofertar la plataforma de gobierno que garantiza la continuación de la majestuosa obra de gobierno que impulsa el Presidente”, señaló Mariotti.

De su lado, Reinaldo Pared Pérez agradeció el respaldo de sus compañeros.

“A la militancia dirigencia del PLD, me conocen, saben de mi trayectoria, política, legislativa como las internas del PLD, saben que no le he fallado”, indicó.

Pared Pérez agregó que “garantizo que en caso de ser electo candidato presidencial y posteriormente, presidente que continuare con la excelente labor que ha venido ejerciendo el compañero Danilo Medina con quien no solo me unen los lazos no de compañerismo, sino de confraternidad. De nuevo mi agradecimiento, las gracias a senadores y a todos los que me seguirán en este trayecto que no les voy a fallar”.

Mariotti, al responder preguntas sobre “la sangre nueva” dijo que “en este proceso, Danilo debe asumir una postura imparcial, yo no puedo hablar en su nombre, a nosotros nadie nos ha mandado, ustedes debe recordar que en el 2014, estuvimos con Reinaldo, y ahora estamos los mismos, somos más: Pedro Alegría, José Hazim y Félix Vásquez”.

“Aquí no hay que convencer a nadie, ni arrastrar a nadie, reiteró Charlie Mariotti”. “Independientemente de cualquier cosa, aquí hay solidaridad porque tenemos 14 años junto a Reinaldo. Que gane el mejor en el proceso interno”.

“A nadie se le puede pedir retírate, Danilo está haciendo lo correcto, vamos a las primarias”, agregó.

El senador Mariotti dijo “que la carrera política de Pared Pérez, unida a su carácter y capacidad, garantiza la unificación de nuestra organización política, ha demostrado ser un ente conciliador y la balanza que ante cualquier asomo de discordancia entre los peledeístas”.

Reiteraron su apoyo y el de los equipos políticos que lideramos en cada una de las provincias a Reinaldo como precandidato presidencial de esa organización política e iniciamos desde ya los trabajos que llevaran a PLD a una séptima victoria electoral consecutiva en los tres niveles de elección: las municipales de febrero, congresionales y presidenciales de mayo próximo.

Anuncios

Relacionado