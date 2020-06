(VIDEO) 18 nuevas defunciones por coronavirus en RD en 24 horas

View this post on Instagram

Los contagiados por coronavirus en la República Dominicana aumentaron a 24,105, tras registrarse 419 nuevos casos, mientras que los fallecimientos totalizan 633, después de otras 18 defunciones, informó este miércoles Salud Pública (@saludpublicard). Del total de contagiados, hay 733 hospitalizados, de los cuales 137 están ingresados en unidades de cuidados intensivos, 61 de ellos en ventilación, por lo que la tasa de ocupación de los hospitales se ubica en 48 %, explicó el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, en rueda de prensa virtual. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD