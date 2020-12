(VIDEO) 1,565 abogados prestan juramento ante la Suprema Corte de Justicia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña, exhortó a los juramentados a abrazar un ejercicio digno del Derecho y a llevar adelante el sueño posible de una justicia que pueda cumplir su rol con integridad, probidad, eficiencia, diligencia y apertura.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) realizó este jueves la XXII audiencia de juramentación de abogados y abogadas, y la segunda en la modalidad virtual, dedicada a la trayectoria del doctor Ramón Antonio (Negro) Veras, donde 1,565 profesionales del derecho prestaron juramento y quedaron formalmente investidos para ejercer la profesión de la abogacía.

El magistrado Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el discurso central, pronunció unas palabras de motivación a la nueva generación de abogados y abogadas, destacando que existe la necesidad imperiosa de que los jueces y juezas, abogadas y abogados se pongan a la altura del momento que se vive.

“Debemos comenzar a pensar cuáles son los profesionales del Derecho y la judicatura que requiere el siglo XXI. Ese debate no admite demora”, afirmó Molina Peña.

El presidente de la SCJ sostuvo que el deber de todos es preservar la carrera del Derecho, cuidar los recursos jurídicos, mejorar y hacer gestionable el sistema, así como la salud de los actuantes en justicia. “Avanzamos en brazos de la historia reciente, con grandes logros a favor de la institucionalidad, la profesionalización y la independencia”, afirmó.

Un referente de ética

Este acto solemne fue dedicado al Dr. Antonio (Negro) Veras, quien ha sido un referente en la República Dominicana por ser capaz de combinar su ejercicio profesional con la militancia ciudadana, siempre con apego a la ética.

“Su aproximación a la vida profesional y social conlleva siempre una mirada crítica y un compromiso firme con sus convicciones y valores. Mucha gente coincide en considerarlo un hombre solidario, con fe, dignidad y mucho carácter. Es valioso reconocer su camino por considerarlo un estandarte para que cada día haya mejores profesionales del Derecho y servidores judiciales” expresó el magistrado presidente respecto al homenajeado.

Entre los abogados juramentados hubo personas radicadas en el exterior, de la tercera edad y con discapacidad, quienes manifestaron su alegría al poder cumplir sus metas de poder titularse en el Derecho. Uno de ellos, Silvestre Aníbal Santamaría, contó su experiencia.

“Tengo 69 años de edad, soy oriundo de Bonao, provincia Monseñor Nouel. En 2013 me introduje nuevamente a estudiar en el Centro Universitario del Curce-UASD en Bonao. De allí me gradué de licenciado en Derecho y me veo en el futuro con muchas perspectivas y con una posición positiva porque quiero que el todo poderoso me de vida, salud y abnegación para poder desarrollar mi carrera”, dijo Santamaría.

En el acto participaron el licenciado Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública; el doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados y el doctor Pedro Rodríguez Montero, presidente del Colegio Dominicano de Notarios.