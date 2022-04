(VIDEO) 15 mil personas en el país no saben que están pensionadas, revela director

Comparte esta noticia

Cualquiera que desee puede verificar en el portal de la DGJP

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de Pensiones y Jubilaciones, Juan de la Rosa, reveló que en la República Dominicana unas 15,018 personas desconocen que fueron jubiladas, por lo que no han podido devengar su pensión, debido al mal manejo de información existente en la institución desde hace más de 11 años.

“Nosotros encontramos 15,018 personas pensionadas que no lo saben y no la han reclamado. Pongo el ejemplo de los locutores, cuando ellos nos llevaron el listado para que lo analizáramos, ahí había un locutor que tenía una pensión desde el 2011 y no lo sabía, pero hay algo más triste, había una persona que estaba pidiendo una pensión solidaria de RD$6,000 pesos y cuando revisamos tenía una pensión de RD$20,000 desde el 2014”, declaró.

En una entrevista realizada por Liliam Mateo, Enrique Mota y Anderson Rodríguez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, De la Rosa informó que estas pensiones sin reclamar fueron publicadas en el portal web de la institución, en la pestaña de transparencia, con el objetivo de que el dato llegue a los beneficiarios y puedan reclamar su beneficio.

De igual forma, declaró que en los registros no están incluido el contacto de las personas que se encuentran dentro de este listado, por lo que Pensiones y Jubilaciones se ha visto en la necesidad de designar comisiones que analizan los datos acumulados en los centros de vacunación con el objetivo de llegar a estos ciudadanos.

En cuanto a los pasos que deben seguir las personas al momento de enterarse que están pensionados, el funcionario indicó que estos deben dirigirse a la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones, para incluirlos en la nómina, luego de llenar un formulario que da apertura a su proceso de cobro, enfatizando que este es un proceso muy simple que no se ha podido completar de la forma correcta por la falta de comunicación.

También, De la Rosa garantizó que a partir de ahora no habrá una pensión menor a los RD$10,000 gracias al decreto presidencial en el que fueron niveladas todas las pensiones que estaban por debajo de este monto y detalló que la misma no debe superar ocho salarios mínimos.

En ese aspecto, reveló que se está trabajando en el proyecto del Sistema de Reparto Estatal (SIPRE), donde se plantea que el máximo sean 20 salarios en vez de ocho, además de la regulación de las pensiones especiales emitidas por el presidente Luis Abinader, para convertirlas en pensiones no contributivas.

“La Dirección General de Jubilaciones y pensiones se ha convertido en este Gobierno un brazo importante de su política social”, tras afirmar que la gestión gubernamental actual ha emitido 43,501 pensiones por antigüedad en servicio, unas quince mil cuarenta y nueve pensiones policiales.

Asimismo, afirmó que a su llegada al cargo encontró 46 mil 600 solicitudes acumuladas desde el 2011 hasta la fecha, de las cuales fueron intervenidas cerca de 25,000 y otras 17,000 fueron otorgadas y resaltó que el Sistema de Reparto de la República Dominicana ha ido creciendo con el tiempo, debido a que este contaba con de 31,000 integrantes, cifra que en la actualidad aumentó a 94,092 personas.

“Eso sigue siendo irrisorio porque el Sistema de Reparto lo está subvencionando el Gobierno, con fondos del Presupuesto Nacional, a través del presupuesto de la Dirección General de Pensiones. Por ejemplo, en el mes de abril 2 mil 552 millones 171 mil 691 con 21 fue el pago de nómina a 161 mil 707 pensionados y todo eso se carga al fondo del Estado”, expresó.

Pensiones solidarias

De la Rosa, explicó que una pensión solidaria es aquella otorgada por el Gobierno a personas mayores de 60 años cuyos hogares perciben un ingreso inferior al 50% del salario mínimo y que en consecuencia se encuentren en extrema pobreza, afirmando que las mismas son entregadas a través de la Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) o el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) en el caso de ciudadanos con laguna discapacidad.

“Las personas que tiene una discapacidad severa no importa que no alcancen los 60 años tienen derecho a una pensión, que también puede llegar a ellos a través de los programas especiales de la presidencia”, destacó.

