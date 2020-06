Vidal Brujan se va a los entrenamientos con un saco lleno de sueños

Comparte esta noticia

Fue incluido en roster de reservas con el equipo de los Rays de Tampa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El novato de los Rays de Tampa, Vidal Brujan, viajará este viernes al campamento de Port Charlotte, en Florida, en busca de un puesto para el equipo grande.

Recientemente, Brujan, nativo de San Pedro de Macorís fue incluido en el roster de reservas con el equipo de los Rays para temporada 2020, de 60 partidos.

Después de cinco años en ligas menores y de haber estado en el Spring Training de marzo, el veloz pelotero podría hacer el equipo, claro está, todo depende de sus resultados.

“Fue un momento muy bonito cuando me llamaron para que sea parte de la reserva del equipo. Me hizo sentir bien, estaba practicando cuando me dieron la noticia”, dice con alegría Brujan a El Nuevo Diario vía telefónica.

“Gracias a Dios tuve buen tiempo con mi familia, ahora a buscar un puesto y creo que tengo las herramientas para hacer el equipo grande”, añadió Brujan.

“Me voy el viernes con muchas ilusiones. No sé cómo me voy, pero el viernes estaré en el aeropuerto, esa fue la instrucción que me dio mi organización”, explica. La MLB tendrá vuelos chárter para los peloteros dominicanos a partir de este miércoles en la mañana, según reportó Enrique Rojas.

Brujan, quien recibió un bono de 15 mil dólares por la firma hace cinco años, está entre los mejores prospectos del equipo y overall, 45, según MLB.

“Iré a hacer mi trabajo, estoy ready –listo-, para jugar”, expuso el joven de 22 años, que puede jugar en varias posiciones del infield.

“El dirigente del equipo (Kevin Cash) siempre me ha dicho que haga mi trabajo, y eso es lo que haré en los entrenamientos”, sostuvo. “No tengo lesiones, he practicado todos los días aquí en mi país, ahora voy en busca del pan de cada día”.

“La idea es ir positivo, enfocarme, tengo hambre de jugar pelota, lo otro se lo dejo a Dios y al equipo”, expresa el novel pelotero.

Sobre la pandemia del COVID-19, que ha matado a miles de personas en Estados Unidos, dijo que “tengo miedo, no quiero morirme, no quiero infectarme, por lo que tengo que cuidarme”, observa.

Cuestionado sobre sus compañeros del infiel dominicanos que estarán también en busca del chance para el equipo grande, dijo que tanto Willy Adames como Wander Franco son chicos de bien, por lo que “me siento muy feliz de estar a partir de esta semana con ellos jugando pelota. Somos peloteros, no somos rivales”, explica.

Sobre jugar con los Toros del Este para la temporada 2020-2021, aclara que tiene toda la intención de jugar para el equipo de La Romana. “No sé si ellos tienen planes para mí, pero si estaré con el equipo para esta campaña desde el inicio”, concluye.

Brujan fue el primer pick del draft Lidom del 2018, elegido por los Toros del Este. Debutó ese año y solo participó en tres partidos. No jugó en el 2019 porque los Rays lo mandaron a la Liga de Desarrollo.

Entre 2018-2019 en ligas menores se ha robado más de 90 bases.

En su historial ha bateado en una oportunidad más de 300 puntos de promedio.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM

