Victoria electoral y derrota del PRM en el exterior

En las pasadas elecciones el partido gobernante y aliados, obtuvieron una victoria aplastante en el exterior, alcanzando el astronómico porcentaje del 71.59 % de los votos válidos. Mientras que, el PLD un partido que había ocupado las primeras posiciones en las cuatro anteriores. Solo logró un vergonzoso porcentaje del 15.11%. En el argot popular “Una pela de calzón quitao”

Con la contundente victoria, el PRM arrasó con las siete diputaciones de Ultramar. Aumentando su poder en el Congreso. Pero, lamentablemente, a pocos días de cumplir la mitad de su periodo, la pregunta más escuchada es ¿De qué nos valió, votar por el cambio? ¿Qué ha hecho por nosotros el nuevo gobierno? ¿Cuáles de nuestros reclamos han sido cumplidos? Repuesta, Ningunos.

Los lideres trabajaron con el entusiasmo de que, serian tomados en cuenta para las posiciones en el servicio exterior. La gente se arriesgó a contraer la pandemia para votar, con la esperanza de que el nuevo gobierno trasparentaría los tramites consulares, terminando con el saqueo de nuestros recursos. Hoy seguimos siendo víctimas del mismo escarnio.

Estamos cansados de reclamar que se aumente el límite de cinco años para llevar vehículos con la exoneración parcial de impuestos establecida en la ley 68. Cansados de reclamar las rebajas de los altos costos de los servicios consulares y de los impuestos a los pasajes aéreos. Pero, a nadie le importa los grandes aportes que hacemos a la economía del país.

La decepción aumenta cada día más. La mayoría espera las próximas elecciones para vengarse. Unos serán atraídos por otros partidos y otros se quedarán en sus casas en compañía de sus familias. Ni siquiera nuestros legisladores se preocupan por someter proyectos de leyes que nos beneficien. Hemos visto como otros congresistas han intentado favorecernos, pero ha faltado el apoyo de los nuestros.

Por ejemplo, en el mes de abril del año 2021, el senador por San Cristóbal Franklin Rodríguez sometió dos iniciativas para modificar la ley 04-07, que limita a cinco años la importación de vehículos usados. Propuso aumentarlo hasta diez años para que los dominicanos en el exterior puedan llevar sus vehículos con la exoneración parcial de impuestos. El hombre del maletín uso su poder y no fue aprobado.

Frente a este escenario surgen dos preguntas ¿Dónde estaban nuestros diputados para defendernos? ¿Cuál es la causa del alto costo de los servicios consulares?

En un artículo publicado en marzo del año 2021 por el periodista Juan Mujica, titulado: “Cónsul RD en NY ganó más de US$ 1 millón en diciembre de 2020” explica, que después de pagar al Mirex y a la DGP, durante ese mes, el cónsul se embolsilló US $396,237 por los pasaportes y US $759,540 por legalizaciones, un total de US $ 1,155,777.

Concluye afirmando haber denunciado el hecho ante la Comisión de Ética, esperando que tanto Milagros como el presidente Abinader ordenarían que mientras no surja una ley, se cobre por resolución y se sancionen a los funcionarios violadores.

A los seis meses sin repuesta. Un grupo de dominicanos aprovechó la primera visita del presidente Abinader en el mes de septiembre de ese año, para reclamar la rebaja de los altos costos consulares y tampoco hubo resultados. Olvidando el valor del voto del dominicano en el exterior. Mientras que la competencia aprovecha el desprecio para ganar espacio.

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, En un documento difundido el 7 de marzo de 2022, aseguró que el padrón del exterior, ha aumentado en 71,738 personas, es decir, que está en 667,617 personas”. Añadió que la meta de la JCE es llevarlo a un 1,191,758 personas, para las elecciones de mayo de 2024.

De no producirse algunos cambios que hemos estado reclamando por décadas, la victoria del PRM en el exterior se puede convertir en derrota en el 24.

Por Lic. Elías Samuel Rosario Mata

