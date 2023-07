Victor Wembanyama dispara los precios de la Summer League

EL NUEVO DIARIO, LAS VEGAS.- Faltan todavía varios meses para que Wembanyama haga su debut oficial con los Spurs, pero el hype por el joven francés ya empieza a manifestarse. Victor jugará esta noche su primer partido con la franquicia texana en la Summer League de Las Vegas, y nadie quiere perderse el evento, lo que ha hecho que las entradas para el encuentro alcancen cifras de récord en el torneo.

Según datos de ESPN, el valor medio de las entradas para el Spurs-Hornets es de 96 dólares, lo cual representa el dato más alto desde que Vivid Seats comenzó a tomar registro de los mismos. Es importante tener en cuenta que este es el precio de un encuentro no solo de un partido no oficial, sino de uno en el que la mayoría de jugadores no llegarán siquiera a formar parte de la NBA y en el que por tanto prácticamente el único aliciente es ver a Wembanyama y, en menor medida, a Brandon Miller.

Y es que la liga ha querido que las dos primeras elecciones del pasado draft se estrenen midiéndose la una a la otra, convirtiendo a este duelo en uno de los grandes alicientes del torneo. Veremos si este dato es superado por el de las entradas del domingo 9, día en que los Spurs se medirán a los Blazers y por tanto Victor coincidirá en pista con Scoot Henderson, a quien muchos consideraban el verdadero número 2 de esta generación que tanta ilusión está despertando.

