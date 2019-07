Víctor Waill: El adiós a un creativo de la música

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con Víctor Waill se va la creatividad, un cantante, compositor, arreglista y uno de los productores musicales más exitosos de República Dominicana en las últimas décadas.

Además de ser el productor más solicitado y cotizado de la salsa, trabajó en las producciones de orquestas como Los Rosario, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Ravel, Monchy & Alexandra, Rubby Pérez, Eddy Herrera, Pochy Familia, Víctor Roque y La Gran Manzana, Ilegales, Alex Matos, Asdrúbar, Ruth la Cantante, Noemí Mieses, Alexa la artista, Danaes, Edwin El Futuro de la Salsa, Jehú El Rey, Yanfourd, David Kada, Félix Manuel, Michel, entre otros.

Despedida de sus amigos artistas

Wilfrido Vargas

Hoy (lunes) mi alma se siente lacerada al enterarse de la triste partida terrenal de mi hijo Víctor Waill. Contigo se va una etapa importante de Los Beduinos, donde llegaste henchido de emoción y te convertiste en un miembro prestigioso, no solo de la agrupación, sino de nuestra familia. Tú voz romántica tiene presencia hoy (lunes) al recordar los hermosos momentos musicales que pasamos juntos. Ve con Dios, mi querido Víctor.

Vladimir Dotel “Ilegales”

Hoy (lunes) se me entristece el alma al enterarme de la partida de nuestro querido maestro Víctor Waill, como saben, el maestro fue persona clave en mi carrera y en mi vida, siempre estaba aconsejándome, corrigiéndome.

Miriam Cruz

Hoy (lunes) no sólo la salsa entristece, sino la música en general.

Qué tristeza y qué impotencia saber que ya no lo veré tras el cristal de un estudio de grabación; que ya no reiremos con sus ocurrencias y que su voz se haya apagado sin siquiera despedirse. El Señor lo haya tomado en su regazo al momento de su partida. Nunca lo olvidaré porque es parte de mi historia… Hasta siempre maestro.

Yiyo Sarante

Hoy (lunes) se apaga una gran estrella. Dios lo tenga en un buen lugar Maestro. La salsa vive Maestro, gracias por darnos tanto.

Alex Matos

Hasta pronto mi Pai…

Revolución Salsera

Es triste despertar con la noticia de la muerte del maestro Víctor Waill, paz a su alma, la salsa, la música, la República Dominicana está de luto.

Chiquito Team Band

La Salsa Dominicana está de luto por el fallecimiento de uno de los más importantes productores y arreglistas de nuestro país el Maestro Víctor Waill. ¡Paz a su alma y conformidad a sus familiares!

Fernando Villalona

Que noticia más triste acabo de recibir y es la muerte de este querido amigo, productor, arreglista, músico y cantante Víctor Waill, quien tengo muchos recuerdos buenos. Víctor fue quien me realizó el segundo sinfónico que realicé en Santo Domingo y Santiago, esto no será un adiós sino un hasta luego, me quedo con todos los momentos buenos que vivimos. Mi alma esta desolada Víctor.

Eugenio Pérez “El Salsólogo Mayor”

Se fue físicamente, pero quedó el legado y sus grandes aportes en el merengue y la salsa. Grandes recuerdos, buenas anécdotas. Lo recuerdo desde sus inicios.

Félix Manuel

Esta noticia es muy triste y me pregunto como si el sábado estuvimos juntos y lo vi como siempre tan carismático en verdad no tengo palabras para seguir escribiendo Dios te bendiga maestro nos aras mucha falta.

David Kada

Creador de la mayoría de mis canciones que mucho conocen, duele tanto saber que has partido, Dios tenga un buen lugar para usted maestro, descanse en paz.

ACROARTE

Gracias a sus años de trabajo en la música, como arreglista, orquestador y productor musical recibió 6 nominaciones a Premios Soberano (antes Casandra) y resultando ganador de 3 premios Soberano en la categoría de Orquestador y/o Arreglista.

Peña Suazo

Maestro Víctor Waill, el universo acaba de perder un creador de sonidos, con un talento excepcional. Dios lo acoja en su Santa morada. Haberlo conocido siempre será un orgullo. Estoy seguro que la música Dominicana le estará agradecida toda la vida. EPD.

