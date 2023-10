Víctor Turbí califica de «sencillamente insaciable» a Participación Ciudadana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El jurista Víctor Turbí, tildó de «insaciable» a la entidad no partidista, Participación Ciudadana (PC), de quien aseguró «sabe muy bien, pero no tiene voluntad elemental de entender», que por mandato y en virtud de la legislación dominicana, los jueces del Poder Judicial tienen como sostén principal en el conocimiento de procesos penales. Además la Constitución, los tratados y convenios internacionales, así como el Código Procesal Penal, la ley, la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia.

«En consecuencia, juzgadores están en deber y obligación de aplicar procedimientos en correspondencia jurídica con la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la presunción de inocencia, los principios que es acreedor el derecho procesal penal», aclaró.

Indicó que no entiende «cuál es el motivo» de PC no advertir al Ministerio Público, cuando este emite actos conclusivos respecto de un proceso, no tener que plasmar en una acusación amplia complementación de introducción y prólogo extenso, una narrativa social y económica, una historia política, un libelo a ciudadanos que no le acusa formalmente, pero no le pone en condiciones de defenderse »

«La narrativa en los diferentes ámbitos que no es posible siquiera en casos grandes y complejos en un sistema judicial de uno de los países más grandes y poderosos del mundo: Estados Unidos de Norteamérica», señaló el profesional del derecho.

Criticó que Participación Ciudadana toma algunas acusaciones del MP, sin un tribunal concluir con decisiones en juicio y produce libros, que en accionar mediático lo convierte en sentencias condenatorias y sin derecho a recurrir, además como una promoción y publicidad nacional e internacional sin razón de ser.

El profesional del derecho dijo que lo ante citado, se efectúa bajo criterio de obtención de credibilidad, legitimidad y fortalecimiento de la democracia dominicana, «pero lo cierto es en realidad, que se trata de la defensa: Más miembros en las Altas Cortes; más miembros en la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral; más funciones públicas en los gobiernos; más contratos lícitos con el Estado dominicano de algunos de sus miembros y más verdes de los muchachos del Norte», concluyó Víctor Turbi.