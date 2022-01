Víctor Pavón realiza entrega de juguetes a niños de Santo Domingo Norte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, Víctor Pavón, miembro de la Dirección Central de Santo Domingo Norte, realizó su habitual entrega de juguetes a niños de escasos recursos en el sector Guaricano en un acto en el que estuvo acompañado de los dirigentes comunitarios del sector.

Alrededor de 400 niños recibieron una mano amiga para el día de los santos Reyes y tuvieron un encuentro amenizado por payasos con golosinas y refrescos.

“Es una tradición del dirigente político que no iba a ser impedida por esta pandemia y quiso realizar esta actividad en favor de la niñez desvalida de Santo Domingo Norte”, acotó el equipo de Pavón.

Los dirigentes comunitarios Juan Guzmán, Enrique Cabrera, Erasmo Brito, Julián Alcalá y Elizabeth Lovera dijeron estar muy agradecidos por estas donaciones.

Pavón, de su parte, enfatizó que “si no vamos en auxilio de los niños de la República Dominicana, no tenemos futuro y hay que combatir el coronavirus con distanciamiento social, pero no aislando la sociedad que tanto necesita de cada ciudadano y cada ciudadana”.

Por su parte, el dirigente comunitario Juan Guzmán y la pastora de la comunidad le dieron gracias al dirigente político y ciudadano por su mano amiga a ese sector que diariamente hace trabajo sociales a favor de los padres que no tienen dónde dejar sus niños.

Relacionado