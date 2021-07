Víctor Pavón dice RD anhela a Leonel para dirigir el Estado; considera PRM no tiene posibilidad en 2024

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El dirigente nacional y vicesecretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo (FP), Víctor Pavón, dijo este martes que el hecho de que Leonel Fernández, presidente de la FP, haya sido jefe de Estado en tres ocasiones realizando “las grandes transformaciones de la nación”, lo convierte en “el político anhelado por los dominicanos para dirigir el Estado, en este momento de crisis que transita el mundo, de la que no escapa República Dominicana”.

El también presidente del Movimiento de Unidad, Renovación y Orden (MURO), destacó que “la experiencia del expresidente Fernández no se puede dejar a un lado, toda vez que es un hombre meticuloso, paciente, inteligente y decidido hacer las cosas positivas a favor del pueblo, como lo hizo desde sus gobiernos cuando estuvo en el poder”.

Asimismo, vaticinó que la FP se convertirá en la principal fuerza política electoral del país, con posibilidades reales de ganar las elecciones en el 2024.

Pavón expresó en un comunicado que lo que se observa en todo el país, es que la gente ha decidido, aun faltando tres años para las elecciones del 2024, formar parte de la FP “para llevar a un hombre de experiencia al Palacio Nacional, que pueda encarar con energía y sabiduría la crisis económica que vive la nación como consecuencia de la pandemia y de la situación de descalabro económico que dejaron los pasados gobiernos de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.

Aseguró que la FP se ha ido preparando para ir al poder en el 2024 y desde ahí producir una ola de transformaciones que coloque a la isla en el trayecto del progreso y desarrollo, acorde con los nuevos tiempos.

En relación al actual Gobierno del presidente Luis Abinader, sostuvo que, desde la oposición, “Leonel ha sido prudente al reconocer que este llegó al poder en medio de una crisis de carácter internacional producida por la Covid-19 y por la herencia de la pasada administración estatal de Danilo Medina, quien manejó los recursos del Estado de forma irregular generando una situación calamitosa para los dominicanos”.

La posibilidad de la FP y del PRM de llegar al poder en el 2024

Consideró que “el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no tiene ninguna posibilidad de ratificar el poder en el 2024, ya que las razones que lo llevaron al Palacio Nacional fueron porque el pueblo estaba harto del PLD y de los presuntos escándalos de corrupción que se originaban desde el Gobierno”.

“Pero esto no volverá a repetirse, debido a que el PLD ya no está en el poder, por lo que ya no hay razones suficientes para echar el voto por el PRM, una organización que le ha dado un mal manejo a la crisis, la que ha elevado los artículos de primer orden convirtiéndolos en inalcanzables por parte del pueblo”, señaló.

Añadió que la realidad que se presenta en la actualidad expresa “con claridad meridiana que el gobernante dominicano no cuenta con un partido grande y unificado ni con la capacidad suficiente para ganar unas elecciones presidenciales por sí sola, frente a un posible candidato como Leonel Fernández, que tiene una impronta de realizaciones tangibles a favor del país y quien irá con una estructura de organizaciones tanto política como de la sociedad civil”.

Recordó que, en esta coyuntura de crisis pandémica, “Leonel está imbuido en hacer una oposición prudente y constructiva sobre la base de hacer propuestas realizables para alivianar la crisis económica que gravita sobre la sociedad, que es en esencia lo que le interesa al pueblo en esta etapa”.

“A la FP y a Fernández lo que le interesa es que el pueblo dominicano mejore su situación económica y social y asimismo pueda salir de esta pandemia, a fin de que la dinámica de la economía vuelva a recuperarse generando fuentes de ingresos”, sostuvo.

Indicó que la FP con sus aportes para la recuperación del país está cambiando el estilo tradicional de hacer oposición frente al partido gobernante, al utilizar nuevos procedimientos que en lugar de hacer fracasar al gobierno para ganar peculio político se ofrece con propuestas realistas que eviten el colapso del país y que, a su vez, ayuden a la solución de los problemas.

Enfatizó que “hay que tener cuidado al criticar las políticas públicas aplicadas por un gobierno determinado, porque si nosotros aspiramos a dirigir el Estado, tenemos que tratar que las cosas se hagan bien para que después no existan problemas económicos cuando nos toque gobernar en el 2024, como en efecto sucederá”.

