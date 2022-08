Victor Oladipo: «Soy uno de los mejores jugadores del mundo»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- El jugador de los Miami Heat, Victor Oladipo, está encarando su primera temporada baja completa y saludable desde 2018 como el comienzo de su particular tour de la redención. Después de ser sometido a dos cirugías de rodilla en los últimos tres años, el dos veces All-Star se siente lo suficientemente en forma como para afrontar el nuevo curso en plenas condiciones físicas.

El escolta ha trabajado de forma asidua en las instalaciones de práctica de los Heat y ha entrenado junto a Russell Westbrook en Los Angeles en lo que llevamos de verano. El objetivo, más allá de recuperar la regularidad y el nivel previos a su lesión, es demostrarle a todos que sigue siendo un jugador de élite en la NBA.

«Solo estoy tratando de asegurarme de que la gente sepa que voy a por todas», compartió Oladipo en una entrevista para el Miami Herald. «Solo quiero demostrar que soy Victor Oladipo y que defiendo lo que soy. Mira el año pasado, no jugué en toda la temporada. Regresé, jugué seis partidos y formé parte de la rotación en playoffs. Estuve jugando 35 minutos en las Finales de la Conferencia Este. Me gustaría ver a otros jugadores hacer eso.»

Así, Oladipo espera acercarse al jugador que era cuando fue elegido para disputar el All-Star Game e incluido en los All-Defensiva Team y All-NBA Team tras la conclusión del curso 2017-18, como miembro de los Indiana Pacers. Justo antes de que las lesiones descarrillaran su carrera. Ahora, a sus 30 años, está listo para retomarlo donde lo dejó.

«Que soy uno de los mejores jugadores del mundo. Punto», declaró de forma tajante Oladipo cuando fue preguntado sobre qué querrá demostrar la próxima temporada. «Creo que mi lesión ha generado una idea errónea de quién soy como jugador. Obviamente, es difícil. Muchos deportistas lidian con lesiones, pero muchos regresan y lo hacen muy bien después de una lesión y tienen grandes carreras. Entonces, ¿por qué no iba a poder ser yo de nuevo?, ¿por qué no puedo regresar de esta lesión y de lo que he pasado, y tener una carrera aún mejor de lo que pensé que podría tener? No veo ninguna razón por la que no pueda lograrlo.»

Relacionado