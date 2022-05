Victor Oladipo sigue buscando su mejor versión en la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El escolta de los Miami Heat, Victor Oladipo, está recuperando lentamente su estado de forma a medida que profundiza en los playoffs y se aproxima a la agencia libre sin restricciones. El dos veces All-Star se perdió gran parte de la temporada mientras se recuperaba de una segunda cirugía en el tendón del cuádriceps derecho realizada en mayo del pasado año.

Ahora, los Heat se encuentran contra la espada y la pared tras perder el quinto partido de la serie de Finales de Conferencia contra Boston Celtics. Por su parte, Oladipo planea afinar su juego durante la temporada baja, ocurra lo que ocurra finalmente en estos playoffs.

«Realmente no he tenido un verano en el que haya estado saludable para trabajar realmente en mi juego», afirmó el jugador, según recoge el medio The Miami Herald. «Tengo muchas de afinar todas las cosas en las que soy bueno durante este verano, lo que incluye el triple, el tiro en suspensión y conducir hacia canasta. Y más cosas, como el juego en transición, en media cancha,… todo lo que era parte de mi naturaleza como jugador.»

De momento, Oladipo se ha mostrado inconsistente en ataque aunque ha logrado firmar dobles dígitos en anotación en seis ocasiones en estos playoffs. Su producción defensiva ha sido más determinante pero ha admitido que todavía está tratando de encontrar su ritmo en el otro lado de la cancha. «Es más una cuestión de mentalidad. No he jugado mucho. No he podido tener la continuidad que han tenido los demás, pero aún puedo jugar a un alto nivel.»

Cabe destacar que los Heat disponen de los derechos bird de Oladipo, lo que les da la posibilidad de superar el tope salarial para renovar su contrato de cara al futuro.

Relacionado