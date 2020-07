Victor Oladipo jugará partidos amistosos de Pacers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Hasta la fecha, la participación de Victor Oladipo en la reanudación de la temporada 2019-20 había sido descartada, primero, y, después, colgada en el aire a falta de actualizaciones posteriores. Ahora, su concurso podría estar más cerca. Podría resultar más factible que nunca.

El técnico de los Indiana Pacers, Nate McMillan, alegó este lunes que Oladipo tomará parte en los encuentros amistosos que su equipo tome parte antes de la reanudación oficial, tal como pudo recoger el periodista Chris Mannix (Sports Illustrated), acreditado en la propia burbuja, en primer lugar.

De ese modo, podría resultar que Oladipo estuviera más cerca de completar el curso completo con los Pacers.

Su caso fue de lo más particular pues, en principio, se había estipulado de acuerdo a la visión de franquicia y jugador que descansase hasta la campaña siguiente. Sin embargo, al no reunir las condiciones para ser un jugador con excepción, puesto que no dejaba de jugar por lesión sino por precaución con su físico, Oladipo no hubiera cobrado las cantidades proporcionales al último tramo de la temporada actual. A partir de conocer dicha instancia, los Pacers y Oladipo empezaron a contemplar un escenario con el escolta pudiendo tomar parte en la resolución del curso.

Finalmente, tomará partido en los duelos amistosos. Y sería de esperar que, si todo va bien en el plano físico, Oladipo pudiera estar con Indiana en los encuentros oficiales.

El pasado curso, Victor Oladipo sufrió una grave lesión en la rodilla y se perdió el último tramo de temporada. En esta campaña, no pudo estar disponible hasta bien entrado el calendario.

