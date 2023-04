Víctor Mateo: «El PLD está obligado a llevar caras frescas para 2024»

EL NUEVO DIARIO, BARAHONA.-El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Eddy Mateo Vásquez, expresó que el otrora partido de gobierno debe llevar caras frescas en los tres niveles de elección con miras al certamen electoral de 2024.

Mateo Vásquez, dijo “esta organización tiene la obligación de defender a los más necesitados, la gente que mi PLD sacó de la pobreza y que lamentablemente regresó a ella por la mala gestión que encabeza el PRM”.

Al ser cuestionado sobre su rol en las próximas elecciones, Mateo respondió: “estoy atento 24/7 a mi provincia, he actuado con prudencia e institucionalidad, pero sí les digo desde ahora, que ya no hay excusas; la gente me verá en cada calle y rincón de la provincia, porque no puedo quedarme quieto viendo que la gente que llega al Gobierno y a los cargos públicos, va a todo, menos a trabajar por Barahona.”

Se recuerda que Víctor Mateo estuvo muy activo haciendo aportes a la juventud a través del deporte y la educación, así como a mujeres embarazadas y con padecimiento de salud, entre los años 2012 y 2015, cuando se detuvo por la decisión del PLD de repetir en sus cargos a los legisladores y alcaldes, así como al expresidente Danilo Medina.

Finalmente, dijo que visitará a la dirigencia de su partido y toda la sociedad barahonera para ponerse a sus órdenes y defenderá a capa y espada los gobiernos del PLD, porque a su entender “vamos en retroceso y no lo podemos permitir; la gente tiene derecho a comer, ir al médico, educar a sus hijos y vivir dignamente”, expresó el joven dirigente.

