Víctor Liz: “No está dentro de mis planes jugar con la selección”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El canastero Víctor Liz ha dicho en un live de Instagram que por el momento no tiene planes de jugar con la selección nacional de baloncesto.

Reveló a sus fans en la transmisión que no está en sus planes jugar en la ventana de febrero rumbo al Mundial de Baloncesto 2023.

Señaló que tiene varias ofertas para jugar en el baloncesto internacional, mencionando a Venezuela y Puerto Rico, y que jugará con los Metros de Santiago en la Liga Nacional de Baloncesto.

“La selección, no creo, no está dentro de mis planes, creo que ya culminé mi participación en la selección, no estoy seguro, pero no está dentro de mis planes”, sostuvo Liz, nativo de Santiago.

Para febrero, en la sexta y última ventana, Republica Dominicana estará de viaje por Panamá y Argentina, en busca del pase al Mundial de Baloncesto.

La selección nacional de baloncesto jugó por última vez en noviembre del pasado año, ganándole a Venezuela 72-68, en un partido celebrado en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Dominicana ostenta el segundo lugar. El quintero criollo se encuentra empatado con Venezuela y Argentina, con foja de 7-3. Los tres equipos compilan 17 puntos.

