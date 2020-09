Victor Liz aclara no fue detenido por la policía en Santiago

View this post on Instagram

Buenas tardes mi gente, el video que anda circulando ahi de algunas paginitas busca Like y sin oficios, eso no me va tumbar mi carrera y mi imagen, el pasado domingo estaba donde la familia y nos pasamos el dia, varios de los amigos de los que siempre ando lo arrestaron ya cuando iban a su casa, decidi montarme en la guagua con las autoridades y pedirle un chance para que lo dejaran libre y me fui al destacamento con ellos como un ciudadano cualquiera, gracias a Dios nunca he tenido casos ni de pension, drogas, allanamiento, hasta ahora y nunca he amanecido en una carcel, redadas ni nada. Como dice un dicho, Sigan tirando piedra a la Luna, que el que me conoce sabe 🙏🇩🇴. #24