Víctor Estrella escribirá un libro sobre su vida deportiva

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La vida deportiva de Víctor Estrella será plasmado en un libro biográfico, el cual podría llevarse a un documental.

La información la dio a conocer este martes el propio Víctor en un “Instagram Live” con el editor deportivo de El Nuevo Diario.

“He tenido acercamiento con personas que quieren hacer el libro. Es un proyecto que tengo en mente y que pronto será materializado”, expresó Víctor, quien renunció al tenis internacional el mes de octubre.

“Desde los ocho años estoy en el tenis, es mucho lo que puedo comentar. Diré todo en ese libro, el cual también más adelante puede ser un documental…sería otro paso más trascendental el del documental, una paso más firme”, reveló el tenista nativo de Santiago.

Indicó que ese libro, autobiográfico en el cual habría mucho que escribir sobre él, podría ser ejemplo a muchos niños “porque cuando se quiere, se puede”.

“Ese libro puede ayudar a muchos niños que tienen sueños”, explicó.

“Dios me premió con una historia bonita, una historia de esfuerzo, perseverancia, por lo que sería una buena idea la de plasmar todo para motivar a esos jóvenes que sueñan”, insistió.

Quiere ser entrenador

Con 39 años, el 43 de la ATP en el 2015 no se ha alejado de las canchas de tenis, pues ahora tendrá tiempo para otros proyectos, como por ejemplo: ser entrenador.

Fue una faceta que Víctor hizo por años, antes de entrar a los circuitos de la ATP.

“Por supuesto, luego de estar más de 20 años en el tenis tengo que enseñar algo de lo que aprendí. Me voy a preparar para ser entrenador. Además de que pienso montar una academia de tenis”, explicó, al tiempo que acotó que no sabe la sede. “Aún no tengo el lugar si sería en Santiago o en la capital, está por definirse, pero el proyecto va”.

Dejó claro que se retiró de la ATP por cuestiones de viaje y cansancio, pero que si puede jugar un torneo en el país lo hará, ya que se mantiene entrenando por si se presenta alguna oportunidad.

“Si me llaman para jugar en algún evento nacional, o para la Copa Davis, si tengo las condiciones lo hago…si lo hice en 21 años, porque no hacerlo ahora”, declara.

Reveló en el conversatorio que sigue en el negocio de la línea de ropa que lleva su nombre para atletas.

Agradece a Fedotenis

Con un sin número de medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, victorias en Copa Davis, todo eso también la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) tuvo mucho que ver con el apoyo a su carrera, a juicio de Víctor.

“No tengo quejas con Fedotenis”, expresó. “Me dieron todo el apoyo en mi carrera…no me puedo quejar”, declaró Víctor, al tiempo que alabó también el apoyo del programa Creso y del ministerio de Deportes.

“Me dieron lo que pudieron darme. Fedotenis, el Creso y el Miderec me apoyaron siempre”, agrega.

¿Incursionar en la política?

“Por el momento no…lo que sé hacer es deportes, mayormente del tenis. Lo que no descartaría es trabajar por el deporte en general en el país”, aseguró.

