Víctor Estrella anuncia su retiro de las canchas

Hoy termino con gran satisfacción mi 5ta participación en unos Juegos Panamericanos. La primera fue en Winnipeg en el 99 y desde entonces he sido un atleta bendecido por Dios, con muchas altas y algunas bajas, pero sobre todo agradecido de todo el apoyo de todo el pueblo dominicano y los seguidores que me han animado a seguir durante tantos años. Una de las cosas más gratificantes en mi vida ha sido defender con valentía mi bandera, mi país, y me llevo los lindos recuerdos de todas las victorias y experiencias en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos y Copa Davis. Gracias de corazón a todos los que han estado siempre ahí, y quiero anunciar en el día de hoy, que mi despedida oficial de las canchas que tanto amo, como jugador, será el próximo mes de octubre en el Santo Domingo Open. Gracias Dios, gracias mi gente, gracias pueblo dominicano y siempre #vamospormas