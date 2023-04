Víctor Drija: “Presentar a RD bachata ‘Baila Conmigo’ fue un reto”

Por Tania Frías

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantante y actor venezolano, Víctor Drija llegó al República Dominicana para dar a conocer su nueva canción producida en el género de bachata titulada “Baila Conmigo”, y manifestó que ha quedado sorprendido por la gran acogida tuvo durante su estadía.

Sostuvo que presentar este nuevo sencillo en la República Dominicana, significó un verdadero “reto”, revelando que para su tercer álbum se incluirán ritmos más tropicales, sin dejar a un lado los ritmos que anteriormente ha utilizado para crear sus canciones van relacionadas con la música rock-pop y electrónico.

“Para mí fue un reto, venirles a presentar esta canción, porque la hice con muchísimo amor, es una de mis canciones favoritas que he creado desde que arranqué en esto de la música y ha sido muy bonito”, indicó Drija en una entrevista realizada por el periodista Elmer Feliz, editor de espectáculos de El Nuevo Diario.

El también actor de la recordada serie venezolana “Somos tú y yo”, agregó que fue como una aventura para él, realizar ese sencillo en ese género musical, valorando la importancia que tiene para los dominicanos al ser considerada como patrimonio cultural, conocido en el mundo entero. Agregando en seguida que “amo la bachata” y el pueblo venezolano ama la música dominicana.

Asimismo, comentó que la casa productora Sky Music Group y su equipo, fue que llevo a cabo la colocación de “Baila Conmigo” en las emisoras radiales del país, donde empezaron a apoyarla.

“Fue el primer país que empezó a apoyarla incluso antes que Venezuela, y por eso estoy aquí”, manifestó.

Drija, durante el conversatorio, explicó que la forma antes de promocionar una canción, el artista tenía que viajar al país para que el sencillo se escuchara, refiriendo que en la actualidad es diferente, ya la canción se coloca primero en los medios.

“Ahora es que estoy visitando al país, precisamente para atender a los medios y literal, agradecer personalmente que me hayan abierto las puertas y el corazón a mi música”, estimó el intérprete de la también canción pegajosa “Voy Pendiente”.

Drija destacó también que después de producir su primer sencillo como solista titulado “1, 2, 3”, vino a suelo dominicano, donde realizó algunas participaciones y luego en el 2015, retornó con el segundo álbum que incluía canciones tituladas como Amanecer, De ti no me voy a olvidar, Única y otras, por la que obtuvo el premio a Mejor Artista Región Andina, en los Heat Latín Music Awards, que se celebran en el país.

Al finalizar, concluyó que para su próxima producción discográfica incluirá géneros musicales más variados, detallando que habrá dos merengues, Kumbiaton, entre otros, reiterando que todo tiene que ver con ritmos tropicales.

15 años después de “Somos tú y yo”

Según, el cantante, dijo que fue un proyecto que lo recuerda con mucho cariño, ya que representó el mayor éxito en su vida artística.

“A veces es difícil estar en proyectos de éxitos, porque uno participa en ciertas series de televisión, no sé, en diferentes proyectos que quizás no alcanzan las expectativas, pero este en particular fue algo que superó las expectativas, en ese momento, se pronosticaba que durara 3 meses y duró tres años”, enfatizó.

Drija indicó que nadie esperaba tal éxito, refiriendo que al ver que recibía mensajes de diferentes países como Argentina, Colombia, Perú, Ecuador incluyendo República Dominicana, manifestando a seguida que “Esto no solo llegó a Venezuela, sino que traspasó fronteras”, abriéndole las puertas después que finalizó la serie, donde pudo lanzar su propia producción musical.

“Mi gran primera oportunidad, sin duda alguna fue “Somos tú y yo”, afirmó.

Por otro lado, el también actor y bailarín al ser cuestionado con relación a sus antiguos compañeros, solo refirió que producto a los compromisos propios, se ha hecho difícil tratar de reunirse personalmente, pero que habitualmente mantienen cierto contacto por las redes sociales, recordando que de los exintegrantes de la tan exitosa serie, el pasado año sostuvo un encuentro con Sheryl Rubio, ya que tuvo el gentil gesto de invitar a él y a su esposa a su boda.

En ese sentido, especificó que aunque durante las grabaciones de la Serie, el elenco tuvo algunas diferencias, añadiendo que él trata siempre de quedarse con los recuerdos más bonitos y que sean positivos de la experiencia.

Ambiente familiar durante la pandemia

Víctor Drija, que también respondió acerca del ambiente familiar, refirió que siendo proviniendo de unos parientes consagrados al mundo artístico y que por sus trabajos en la mayoría de las ocasiones se ven limitados de reunirse más a menudo por la distancia, sin embargo, en esa ocasión la vida les unión durante esa difícil situación que vivió el mundo en ese momento, colocándolos en el mismo lugar al residir en Miami, Estados Unidos.

“Casualmente nos tocó estar cerca al menos todos juntos y en esos momentos de pandemia lo único que había que hacer era compartir”, consideró.

Contó que al estar la familia junta, se inventaron compartir lo que más le gustaba hacer a través del Tik Tok, resaltando que su madre fue el pilar de las actividades definiéndola como “el alma de las fiestas”, dejándose llevar y la gente conectó con ellos a través de esa plataforma social, añorando que fue una “época muy bonita”.

