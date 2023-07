Víctimas detallan en juicio el trauma por abusos sexuales sufridos en escuela australiana

EL NUEVO DIARIO, SÍDNEY.- Dos hermanas que fueron violadas por la exdirectora ultraortodoxa de una escuela judía en Australia describieron este miércoles el trauma causado por los abusos sexuales que sufrieron durante varios años, que incluye ataques de pánico y pesadillas.

«Malka Leifer me robó mi cuerpo, me obligó a cortar la conexión con mi yo físico. No sabía cómo protegerme, el maltrato se convirtió en mi norma», dijo este miércoles Dassi Erlich en una declaración ante un tribunal de la ciudad Melbourne, a la que EFE accedió de forma virtual.

Erlich y su hermana, Elly Sapper, sufrieron múltiples abusos cuando eran adolescentes por parte de la entonces directora de la escuela Adass Israel, Malka Leifer, de 56 años y quien fue hallada culpable el pasado abril de 18 delitos de abusos sexuales, entre ellos cinco de violación, perpetrados entre 2003 y 2007.

Leifer afrontaba un total de 27 cargos por los presuntos abusos sexuales cometidos contra las hermanas Dassi Erlich, Elly Sapper y Nicole Meyer, pero el jurado consideró la mujer no culpable de nueve de ellos, incluyendo todos vinculados a Meyer.

Este miércoles, Erlich y Sapper comparecieron ante el tribunal y detallaron las heridas dejadas por la «dolorosa verdad» de años de abuso, entre ellas la revelación de un aborto sufrido por una de las víctimas durante el juicio.

«Abusó de mí y me veo obligada a heredar las consecuencias el resto de mi vida», dijo Sapper, quien apuntó que su bebé ha sido una luz que le dio «el coraje y la fuerza para enfrentar todos los días en la corte» pero no ha logrado sobrevivir al juicio.

«Seis días antes del veredicto perdimos a nuestra pequeña, su corazón dejó de latir», desveló la víctima, al explicar su aborto ante en la sala del tribunal, donde se podía ver a la gente llorando.

Por su parte, el marido de Sapper, Daniel Lichter, expresó que el trauma sufrido por su mujer ha marcado su vida y le han provocado pesadillas y ataques de pánico recurrentes al revivir los abusos de la exdirectora.

«En esos momentos no podía tocarla o abrazarla», afirmó, al detallar los impactos de por vida que la «traición de la confianza» ha tenido en la salud mental de su esposa.

«Elly nunca se desconecta, tiene pesadillas en las que Leifer abusa de ella todas las noches», dijo Lichter.

Sus «relaciones afectivas existen en un perpetuo malabarismo entre el deseo de conexión y los ecos de su trauma», completó.

Durante el proceso, que duró más de seis semanas en el tribunal del estado de Victoria, con sede en Melbourne, las tres hermandas declararon que los abusos perpetrados por la entonces directora tuvieron lugar en el recinto escolar, en oficinas del personal cerradas con llave, en campamentos escolares y en la casa de Leifer.

Leifer, quien llegó en enero de 2021 a Australia desde Israel tras un tortuoso proceso de extradición, comenzó a trabajar en esa escuela en 2001 como jefa de estudios religiosos.

Las primeras denuncias en su contra empezaron a salir a la luz 2008, cuando ya ejercía como directora y por las que la acusada se fugó a Israel.

