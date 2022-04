Víctimas del holocausto son recordadas en acto solemne por comunidad judía y Embajada de Israel 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Seis millones de vidas judías asesinadas vilmente por tropas nazi son recordadas por la comunidad judía y la Embajada de Israel en República Dominicana en un acto conmemorativo en ocasión del Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo, una efeméride nacional del Estado de Israel que se lleva a cabo durante 24 horas según el calendario judío.

El evento contó con la presencia del embajador de Alemania, Sr. Volker Pellet, quien expresó que es nuestra responsabilidad mantener viva la historia, desafió el veneno del antisemitismo y expresó su alegría de saber que Berlín alberga una de las comunidades judías más grandes de Europa, lo que demuestra los lazos de sanación y unidad que se han construido entre ambos pueblos; “Tenemos el deber de forjar una sociedad que se oponga al odio”.

En un momento solemne seis velas fueron encendidas por miembros de la comunidad judía. Una de ellas fue iluminada por la señora Alona Markovski, Jefa de Misión Adjunta y Cónsul de la Embajada de Israel, junto al señor embajador Pellet, como un acto simbólico que refuerza los vínculos de amistad entre ambos países y su compromiso de preservar la historia.

Seis velas que buscan, no torturar con un recuerdo atroz, sino recordar la vida de millones de judíos y colaboradores que se vieron de la noche a la mañana encarcelados, despojados de todos sus derechos y bienes, obligados a trabajos forzosos y llevados a la muerte por las tropas nazi.

La Sra. Markovski, quien tuvo a su cargo las palabras principales del evento, afirmó que los testimonios directos de lo que pasó han ido pereciendo con el paso innegable del tiempo, “el recuerdo ya no es íntimo” y por eso es responsabilidad de la comunidad mantener la memoria viva, no dejar que nadie niegue las atrocidades que fueron cometidas para no permitir jamás que la historia se repita.

El Sr. Daniel Biran, Embajador de Israel, participó de esta efeméride tan importante con un mensaje audiovisual grabado desde Israel, aseguró que, “este es un día muy difícil para los judíos en Israel y en el mundo, sobre todo para los sobrevivientes del Holocausto. Tenemos que luchar contra el antisemitismo y nunca perder la fe”.

El Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo no solo busca recordar, sino también generar conversaciones de paz y unión que le permitan a las naciones del mundo crear climas de prosperidad y desarrollo. En ese sentido, Isaac Lalo, Presidente del Centro Israelita de la Rep. Dom., donde se llevó a cabo el evento, comentó que “recordar a nuestros muertos hoy nos compromete a mejorar el mundo”.

El acto también contó con un momento religioso encabezado por el Rabino Shimon Pelman, un minuto de silencio en memoria de los asesinados y la pieza musical, tocada en vivo a violín, “Eli Eli” de la autoría de Hannah Szenes, quien formó parte de las filas de resistencia judía en la Segura Guerra Mundial y fue ejecutada a sangre fría en 1944.

Al emotivo evento se dio cita el excelentísimo Sr. Mockbul Ali, Embajador de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; excelentísimo Sr. Javier Zepeda, Embajador de Guatemala; la Sra. Basma Jalfi Ministra Consejera del Reino de Marruecos; Sr. Horacio Lazzari, Jefe de la Sección consular y segundo en esta Misión Diplomática de la Embajada de la República de Argentina; la Sra. Rachel Roumet, Primera Consejera de la Embajada de la República de Francia; Sr. Collin Holditch, Consejero y Cónsul de la Embajada de Canadá; Sr. Xaver Schönbächler, Jefe de Misión adjunto de la Embajada de Suiza, la Sra. Raquel García, Encargada de Asuntos Económicos-Comerciales y Asuntos Culturales de la Embajada de México, El Sr. Zhang Buxin, Ministro Consejero de la Embajada de la República Popular China; la Sra. María Mercedes Pérez Cónsul de la Embajada de la República del Ecuador; Sr. Rasit Muhamed Gul, Tercer Secretario de la Embajada de Turquía; y El Sr. Embajador José Juan Cimadevilla Hernández, Director de Relaciones con África y Medio Oriente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sobre el holocausto

El holocausto es un hecho vergonzoso para la humanidad que representa el llanto, la sangre y el dolor de millones de familias y generaciones.

A través de la institución Yav Vashem el ESTADO de Israel conserva, documenta y protege la memoria de todo lo ocurrido durante el holocausto para que las personas puedan informarse sobre los hechos.

