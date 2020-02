Víctimas de Plácido Domingo piden que sea expulsado del sindicato de artistas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Varias víctimas de supuesto acoso sexual del tenor Plácido Domingo han pedido al sindicato de artistas de Estados Unidos (AGMA, por sus siglas en inglés), que investigó los episodios de presunto acoso sexual del cantante español, pidieron este miércoles que el artista sea expulsado de esa institución.

En un breve comunicado difundido por la plataforma feminista TIME’S UP, Debra Katz, Patricia Wulf y Angela Turner Wilson lanzan esta petición después de que una investigación “arrojase evidencias abrumadoras que confirman un comportamiento depredador durante décadas”.

“Las compañías de Ópera pueden haber priorizado la venta de billetes generados por hombres poderosos por encima de la seguridad de las mujeres en la industria, pero el sindicato de prensa tiene ahora la oportunidad de enviar un claro mensaje de que la seguridad y la dignidad de las mujeres importa”, dijo Katz.

Por su parte, Wulf y Turner aseguran que a pesar de que la industria de las artes fracasó a la hora de protegerlas de un “comportamiento misógino y depredador”, su “expulsión del sindicato sería una señal de que la industria está aprendiendo de sus errores y de que el acoso y el abuso sexual -perpetuado por la complicidad de la industria- no será tolerado en el futuro”.

La ex mezzosoprano Patricia Wulf junto a ocho mujeres que prefirieron ocultar su identidad relataron el pasado agosto a la agencia Associated Press que Domingo las sometió a acoso en la década de los 80, lo que desató un tsunami en el mundo de la ópera.

Tras la aparición de las denuncias, el sindicato de artistas llevó a acabo una investigación interna en la que confirmó las denuncias de una veintena de mujeres contra el cantante español y consideró “probado” que Domingo hizo insinuaciones sexuales y coqueteó dentro y fuera del trabajo con “un comportamiento inapropiado”.

El sindicato, que no ha hecho público el informe completo, dio cuenta de las conclusiones de la investigación en un comunicado, mientras que el tenor asumió “toda la responsabilidad” por sus acciones.

El diario The New York Times denunció que Domingo y el sindicato de artistas estaban negociando un acuerdo de medio millón de dólares para que no se difundiesen detalles de las conclusiones de las pesquisas, un posible pacto que se fue al traste por una filtración, según el rotativo, si bien el sindicato habla de “multa”.

La abogada Debra Katz, que representa a Wulf, aseguró en un tuit que parece que AGMA se ha olvidado de un elemento clave del movimiento feminista MeToo: “La transparencia es crucial”.

Asimismo, declaró que si el sindicato no publica su informe, esto supondrá “fallar a sus miembros”.

“Sin total transparencia no puede haber completa responsabilidad”, dijo la abogada en línea con el comunicado suscrito por las tres víctimas, que también mostraron su deseo de que AGMA publique el informe final.

