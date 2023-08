Vicepresidente y secretario general de la FP visitarán desde este jueves varias localidades de EE.UU.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde este jueves treinta y uno de agosto el vicepresidente y el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña y Antonio Florián (Peñita), estarán desarrollando una agitada agenda política que incluye la visita a varios estados y condados de los Estados Unidos, donde pasarán revista a los trabajos políticos que se vienen desarrollando en esas importantes demarcaciones del exterior.

Jiménez Peña, informó que el recorrido tiene como objetivo monitorear el plan de afiliación y fortalecimiento de las estructuras partidaria en los Estados Unidos, además, dar seguimiento a los condados de mayor concentración electoral, así como realizar asambleas abiertas de motivación con todos los miembros, dirigentes y simpatizantes del partido que lidera Leonel Fernández.

Agenda

Las actividades iniciarán el jueves 31 de agosto, a las 7:00 pm, con una asamblea abierta con miembros del partido en el estado de Massachusetts, local de Boston. El viernes 1ro de septiembre, a las 9:30 am, desayuno con la dirección del partido en el estado de Rhode Island, local de la FP, en Providence. Más tarde a las 2:00 pm, inauguración del local de la FP, en la ciudad de Springfield, estado de Massachusetts.

A las 3:30 pm, del viernes almuerzo con la dirección del partido en el condado de Hartford, estado de Connecticut. A las 6:30 inauguración del local en la ciudad de Waterbury del Estado de Connecticut.

Sábado 2 de septiembre, a la 1:00 pm, almuerzo con la dirección del partido en el condado de Bergen, Estado de New Jersey. A las 4:00 inauguración del local del partido en el condado del Bronx, estado de New York. A las 5:00 pm, asamblea abierta con los miembros del partido del Estado de New York, en el local del partido en el Bronx.

Finalmente, el domingo 3 de septiembre, las actividades iniciarán a las 10:00 am, con un desayuno con la dirección del partido en el condado de Philadelphia, estado de Pennsylvania. A las 12:00 pm, asamblea abierta con los miembros del partido en el estado de Pennsylvania, en el local del partido de Philadelphia; y a las 3:00 pm, asamblea abierta con los miembros del partido del estado de New Jersey, en el local de la FP.

La comisión estará integrada, además, por los miembros de la Dirección Política de la FP, Franklin Rodríguez, quien a su vez se desempeña como supervisor electoral de la circunscripción no, 1 del exterior y Mery Valerio, responsable de la secretaría de organización en el exterior, y Miguel Villar, vicesecretario de organización.