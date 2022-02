Vicepresidente del PRD: “Todas las sesiones que tome Vargas Maldonado en el PRD, las atacaremos en el TSE”.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Victoria Molina expresó este lunes que lo que firme Miguel Vargas será atacado con nulidad en los tribunales de la República por el partido.

“Él no puede comprometer al PRD en tratos en contra o a favor de la reelección, ni siquiera en decisiones importantes para la República Dominicana en la cual, los partidos tengan que tomar posición”, agregó Victoria en una entrevista realizad en el programa “Abriendo la Mañana con Dary Terrero, transmitido por Súper Canal 33 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Informó que Vargas tiene un acuerdo con Leonel Fernández para las elecciones del 2024 y con esto ha renunciado a su presidencia en el PRD.

Victoria aclaró que el bloqueo será realizado tanto para Vargas como sus delegados en dicha entidad política.

Añadió que el PRD debe reunirse como los demás partidos para tomar una posición en la política dominicana, ya que tiene dos años que no reúne organismos.

Asimismo, indicó que piensa que el partido todavía tiene muchas cosas que corregir y ajustar, pero además manifestó que está de acuerdo con la consagración de la independencia del Ministerio Público a nivel Constitucional.

“El Ministerio Público no debe ser designado por ningún poder y menos por el Poder Ejecutivo, por ser el que administra los bienes públicos”, afirmó el vicepresidente.

Mientras que, expresó que el tema del 50 más uno debería ser tratado con más profundidad, en conjunto con la población.

“El presidente del PRD, no funciona, ni tiene institucionalidad, desde hace dos años y por eso todos los dirigentes municipales están inconformes”, aseguró Victoria.

Dijo que ya el PRD se llama “La Fuerza Miguelista” o “El PRD Miguel Vargas”, y que el mismo dejó de ir a las oficinas del partido.

