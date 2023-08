Vicepresidente de la FP exige a autoridades agilizar búsqueda de dominicanos perdidos en altamar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo Radhamés Jiménez Peña, exigió a las autoridades ser más diligentes y agilizar la búsqueda de 23 dominicanos desaparecidos en altamar desde hace 24 días.

Dijo que las familias de esos 23 dominicanos están pasando por momentos de amargura y desaliento y no se observa cuáles son las acciones que están desarrollando las autoridades para recuperar esas personas, que producto de la desesperanza que impera en la República Dominicana y la falta de oportunidades cientos de dominicanos se han visto en la necesidad de lanzarse al mar en busca de un supuesto mejor porvenir.

“Desafortunadamente en los diarios nacionales circuló la información de que 23 dominicanos están desaparecidos, salieron en yola para Puerto Rico, y no se sabe absolutamente nada de ellos, pero todo está pasando en este gobierno del PRM como si nada; salió eso en los periódicos y no hemos visto que las autoridades hayan movido un dedo para ir detrás del destino de esos desafortunados”, indicó.

Jiménez Peña sostuvo que el gobierno del PRM no ha hecho nada «porque esos 23 dominicanos son pobres y a las autoridades no le interesa que los tiburones se los coman, y por eso no se ha visto la menor acción para desplegar un plan de esos infelices dominicanos, que hoy están desaparecidos».

Criticó el hecho de que los familiares de los desaparecidos claman a las autoridades para que se recuperen sus seres queridos y la respuesta ha sido la indiferencia y el silencio total por parte de las actuales autoridades.

“Nosotros como Fuerza del Pueblo, le exigimos a las autoridades que desplieguen todos los esfuerzos posibles, con la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y con todos los organismos habidos y por haber, para rescatar a esos infelices dominicanos que, en busca de un mejor futuro están tratando de llegar Puerto Rico; no sabemos su destino, por eso hoy día levantamos la voz para que se actúe con rapidez y empeño”, manifestó el alto dirigente político.

Estas declaraciones fueron ofrecidas al juramentar a la exdirigente peledeistas, petromacorisana, Belkis Peña y a decenas de nuevos miembros en la organización que lidera Leonel Fernández.

