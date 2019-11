Vicepresidenta reúne sectores de la sociedad para enfrentar feminicidios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, reunió a representantes de iglesias, medios de comunicación, academias, sindicatos, policías, empresarios y comunitarios, a fin de aunar esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer y los feminicidios en el país, que en lo que va de año ha arrebatado la vida a más de 70 mujeres.

Al encabezar el panel y firma del Compromiso de Hombres por la Construcción de Nueva Masculinidad, realizado con el objetivo de provocar una mayor movilización de varones comprometidos con la prevención de la violencia de género desde la construcción de masculinidades positivas, la Vicemandataria llamó a los distintos ámbitos de la sociedad a hacer el compromiso de enfrentar la raíz del problema desde la familia, la escuela, la iglesia y de transmisión cultural, incluidos los medios de comunicación social.

“Vamos a trabajar con los hombres en un nuevo enfoque de la masculinidad que los ayude a entender su rol de compañero de vida de su pareja, a asumir sus responsabilidades por tareas de cuidado y en la educación de los hijos y respetar a su compañera”, puntualizó la doctora Margarita Cedeño y aseguró que se debe establecer un ecosistema de protección a las féminas y de lucha contra la violencia que abarque desde la prevención, la protección y la persecución efectiva.

Dijo que como la violencia contra la mujer tiene raíces profundas en la sociedad es necesario cambiar el enfoque de la lucha a ese mal para lograr una sociedad inclusiva basada en la igualdad y no en el desprecio de las mujeres, por lo que consideró imperativo fomentar masculinidades nuevas, positivas y solidarias, deslegitimando así la masculinidad hegemónica.

“Claro está, hay que mejorar la respuesta judicial, pero tenemos que emprender muchas acciones para impedir esas muertes absurdas, repudiables y abominables; para que en la privacidad del hogar las mujeres no tengan que sufrir el maltrato físico, económico y emocional de sus parejas”, manifestó.

Cambio de enfoque

La doctora Margarita Cedeño advirtió que la violencia hacia la mujer no parará hasta que se cambie lo que se le enseña culturalmente a los niños sobre lo que significa ser hombre y que los lleva en la adultez a creer que las mujeres son de su propiedad.

“La violencia no parará si seguimos enseñando que los hombres son de la calle y las mujeres de la casa. Si seguimos pensando que el macho es el que provee, el que participa en política y tiene que demostrar su hombría en actitudes de dominio y sometimiento a la mujer. No habrá igualdad si seguimos enseñando a nuestros niños que los hombres no lloran y que eso es cosa de mujeres”, expresó.

Los participantes en el panel Compromiso de Hombres por la Construcción de una Nueva Masculinidad acordaron aunar esfuerzos para fomentar los derechos de la mujer, el respeto, el diálogo y el manejo de conflictos; que los varones adopten comportamientos, actitudes y prácticas favorables y una cultura ciudadana que fomente la igualdad.

Desde el programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) y el proyecto Cultura Ciudadana del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), con el apoyo del psiquiatra José Miguel Gómez, se dará seguimiento a la iniciativa con talleres, capacitaciones, sensibilizaciones y mesas técnicas que permitan medir avances en los indicadores, así como sistematizar experiencias.

Panel

En el Panel de Hombres por la Paz y la Nueva Masculinidad, moderado por el comunicador Roberto Cavada, monseñor Jesús Castro Marte afirmó que la sociedad dominicana ha heredado y mantenido patrones erróneos que le dan superioridad al hombre sobre la mujer.

“Nos han hecho un sistema autorreferencial que distancia y nos refuerza la conducta de que los hombres somos superiores a las mujeres, y ese aprendizaje es modificable, entonces el desmonte de ese sistema de creencias se debe hacer para crear una masculinidad positiva, de paz, que sea conciliadora, que sea efectiva”, dijo el en la actividad realizada en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

De su lado, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, expresó que la institución que dirige ha ido capacitando el personal en materia de violencia de género para tratar de reducir a la mínima expresión el citado mal social. “Hemos ido orientando al personal, tenemos una dirección especializada de violencia intrafamiliar, y hemos ido capacitando a todo el personal que está desde la formación inicial, a los cadetes, hasta todas las regiones”, aseguró el director policial.

Mientras que el empresario Manuel Corripio manifestó que la masculinidad positiva es liberadora, contrario a los temas culturales y los valores aprendidos erróneos. “Nosotros tenemos una equivalencia de 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres, y hemos encontrado una cantidad enorme de talento en muchas áreas muy superior a los hombres”, reveló el empresario.

En tanto que Fidel Lorenzo, de la Fundación Equidad y Justicia Social, afirmó que la iglesia tiene que aceptar la realidad por la que atraviesa la sociedad con el tema de la violencia de género y adoptar medidas que contribuyan a erradicar las diferencias entre hombres y mujeres. “Creo que los del liderazgo religioso debemos enfocarnos más en la enseñanza de un modelo de familia balanceado”, enfatizó.

En tanto que el comunicador Joel López afirmó que la violencia de género es un problema que requiere de prevención, tanto en la sociedad, como a lo interno de la familia. “Primero tenemos que entender que esos niños que se convierten en abusadores y que esas niñas que luego son abusadas salen del seno de nuestras familias, y es un problema social que tiene que empezar por la formación en el hogar”, afirmó López.

Compromiso

La firma del Compromiso por la Construcción de Nueva Masculinidad persigue también involucrar a líderes de medios de comunicación como promotores de contenidos favorables de masculinidades positivas y motivar a líderes eclesiales como propulsores de mensajes que contribuyan a fortalecer la concepción de las mujeres como sujetos de derechos, superando estereotipos asociados a la subordinación de lo femenino a lo masculino.

La vicepresidenta Margarita Cedeño busca también con esta alianza sensibilizar a los estamentos militares de su rol en la prevención de la no violencia contra la mujer, a través del control de uso de armas de servicio, manejo de emociones, de la ira y comportamientos machistas que inciden en la violencia de género.

Asimismo, fortalecer las intervenciones comunitarias dirigidas a hombres de hogares en situación de pobreza, que permitan revertir comportamientos, actitudes y prácticas violentas, integrar a académicos como líderes de la promoción de contenidos orientados a la igualdad entre hombres y mujeres, y motivar a asociaciones profesionales y sindicales para que propicien entre sus miembros masculinos un mayor compromiso con la prevención de la violencia intrafamiliar.

