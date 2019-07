Vicepresidenta Margarita Cedeño felicita los padres dominicanos en su día

View this post on Instagram

Superhéroes sin capa. Así son los padres dominicanos que con entrega y determinación llenan sus hogares de valor. Hoy quiero honrar a cada #PadreQueInspira, a cada padre que contra viento y marea trabaja incansablemente por traer a su hogar felicidad y prosperidad, a cada padre, que así como lo hizo el mío, se esfuerza sin desfallecer para hacer de sus hogares una fuente de valores y #progreso. En esta fecha tan significativa no puedo dejar de pensar en mi amado padre, que yo estoy segura que me está cuidando desde el cielo. Los años no me bastarán para enarbolar todas las enseñanzas que regaló a mi vida. Ahora y siempre estarás en el centro de mi corazón y viviré cada día con la certeza de que desde el cielo velas por mí y por toda mi familia. ¡Te amo con todo mi corazón!