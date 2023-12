Vicepresidenta juramenta nuevos jueces del TC y dice confía en su trabajo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La vicepresidenta Raquel Peña, tomó el juramento la mañana de este jueves de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional (TC), a quienes les exhortó a continuar trabajando en defensa de la Constitución.

La vicemandataria también, expresó que confía en el trabajo que harán los nuevos integrantes de la alta corte. «Confiamos plenamente en que los nuevos jueces continuarán el camino pautado por la alta corte, fortaleciendo la institucionalidad de la nación y manteniendo, sobre todo el equilibrio y fomentando la seguridad jurídica para todos».

Igualmente, felicitó a los jueces seleccionados “por haber superado satisfactoriamente el proceso, tras la presentación de sus credenciales y ser evaluados en las vistas públicas celebradas recientemente”.

Resalta al CNM y a jueces salientes

Peña reconoció la labor realizada por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el proceso para escoger a los nuevos jueces del TC.

«La sociedad fue testigo del ejercicio minucioso que realizó el consejo para ocupar las plazas. Pidió a Dios mucha sabiduría para cada uno de los nuevos jueces y les exhortó a continuar llenando a los dominicanos de mucho orgullo con sus acciones diarias», aseguró.

Asimismo, felicitó a los magistrados salientes del TC, por el trabajo realizado durante los últimos 12 años en favor de la democracia y gobernabilidad del país.

Los juramentados

Los nuevos jueces del TC son Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, quien sustituye al magistrado Milton Ray Guevara en el cargo de presidente de esa Alta Corte.

Los demás jueces juramentado como jueces del TC, son Fidias Federico Aristy Payano, Amaury Amilcar Reyes Torres, Sonia Argentina Díaz Inoa de Sánchez y Army Esperanza Ferreira Reyes.

Asimismo, Miguel Aníbal Valera, primer sustituto del presidente del TC, en sustitución de Rafael Díaz Filpo; y Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta, en sustitución de Lino Vásquez Samuel.

Lavandier garantiza independencia en TC

Estévez Lavandier garantizó que el Tribunal Constitucional continuará siendo independiente.

En ese sentido, aseguró que continuará la impronta y trayectoria dejada por el presidente saliente, magistrado Milton Ray Guevara, a quien, además, se propone superar.

Estévez Lavandier también, respondió a la advertencia hecha por el magistrado José Alejandro Vargas, de que el TC nunca se había visto tan en peligro como hoy día, debido al rumbo que pueda tomar con la reciente designación de nuevos magistrados.

«En cuanto al magistrado Vargas, no he podido hablar con el magistrado todavía, para saber cuáles son esos temores que él tiene, sin embargo, le puedo asegurar que no debe haber ningún tipo de temor», dijo el presidente entrante.

Afirmó que el TC va a seguir siendo el garante de la supremacía de la Constitución y el defensor del ordenamiento jurídico dominicano, así como de los derechos fundamentales.

Asimismo, sostuvo que sus retos son continuar trazando la jurisprudencia y la justicia constitucional para un mejor país.