Vicepresidenta del CNUS respalda propuesta de bono para trabajadores de supermercados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La vicepresidenta de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Eulogia Familia, expresó este lunes su respaldo a la demanda del pago de un bono especial a las cajeras, empacadores, gondoleros y otros trabajadores de supermercados, por el alto nivel de carga laboral, presión patronal y exposición al contagio del coronavirus.

Familia entiende que la propuesta de bono presentada y promovida por el candidato a diputado Jhonatan Liriano es justa porque en estos momentos los trabajadores de supermercados están despachando la gran demanda de alimentos de las familias en cuarentena, y lo hacen bajo una gran presión de los clientes y de los dueños de supermercados que quieren acumular el mayor volumen de ventas antes de la llegada del toque de queda.

La vicepresidenta del CNUS y encargada de políticas de género de la organización señaló además las grandes dificultades que en estos meses de crisis han enfrentado los trabajadores de supermercados para transportarse y, en el caso de las mujeres y madres solteras, para conseguir quién cuide de sus hijos mientras ellas despachan un flujo de ventas nunca antes visto en el país.

“Es un reconocimiento a su labor, a su contribución con el trabajo permanente en medio de la crisis. Y es de justicia también por las necesidades que tienen sus familias y los sobrecostos que tienen ahora en medio del COVID-19 para ir a trabajar”, declaró Familia, resaltando también los riesgos psicosociales que están asumiendo estos trabajadores, especialmente las mujeres que sufren la posibilidad de contagiarse en el trabajo y llevar el virus a sus hijos y al resto de su familia.

Para Eulogia Familia la propuesta de Jhonatan Liriano “contribuye a la solidaridad que deben expresar también las empresas de comercio con sus trabajadores y trabajadoras, y especialmente la de los supermercados porque tienen una clientela fija que nunca falla, que consume y en esta ocasión ha consumido mucho más por el miedo a la posibilidad de escasez.

La dirigente sindical recordó que miles de trabajadores de supermercados reciben remuneraciones muy precarias, no están en la Seguridad Social y en algunos casos, como los empacadores, ni siquiera reciben un salario. Eulogia Familia señaló que los mismos trabajadores del comercio no pueden levantar la voz porque no están sindicalizados y trabajan con miedo al despido.

Anuncios

Relacionado