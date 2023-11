Vicepresidenta colombiana presenta Salvia, un sistema para prevenir la violencia de género

EL NUEVO DIARIO, BOGOTA. – La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, presentó este sábado el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género (Salvia), estrategia con la que se prevé articular las acciones del Estado para prevenir los feminicidios.

«El feminicidio que se vive en nuestro país en gran medida pasa porque las mujeres no denunciamos y no denunciamos porque tenemos un Estado que no les atiende o que les revictimiza. Esto también busca garantías para la no revictimización para las mujeres que viven violencias o que están en riesgo de vivir una violencia en este país», dijo Márquez, que también es ministra de la Igualdad, en una conferencia de prensa.

Por eso afirmó al presentar esta iniciativa que es necesario que «Colombia sepa que hoy hay un sistema que vigila, hace monitoreo, que pone la alerta y la alarma para que respondamos de manera urgente contra esas violencias».

En la presentación del sistema, sucedida durante la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, Márquez honró la memoria de las víctimas de este tipo de flagelos y aseguró que el Gobierno está comprometido en cambiar esta situación.

Al menos 410 mujeres fueron víctimas de feminicidios en Colombia entre enero y septiembre pasados, un promedio de 52 casos mensuales, advirtió este sábado la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público).

Según el Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia, el 55 % de los crímenes fue perpetrado con arma de fuego, detalló el organismo en un comunicado.

El informe de la Procuraduría, que también recoge cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señaló además entre enero y septiembre hubo al menos 36.626 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, de los cuales 27.327 fueron por violencia de pareja.