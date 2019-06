Vicepresidencia y Banco Mundial buscan desarrollo de estrategias gubernamentales más efectivas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el propósito de promover la elaboración de estrategias gubernamentales más efectivas e inclusivas, la Vicepresidencia de la República, con el apoyo del Banco Mundial, celebró este miércoles el Foro Internacional de Economía del Comportamiento en el Diseño de Políticas Públicas, en el que participaron expertos nacionales e internacionales.

El encuentro fue coordinado por el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo (OPSD) , un instrumento para el análisis y la investigación de temas sociales trascendentales para el país creado por la Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, quien con la actividad pretende también promover la discusión de la economía del comportamiento en la República Dominicana, ya que es un emergente campo de estudio, de novedad y pertinencia internacional que ha arrojado resultados positivos en el diseño de políticas públicas.

La directora del OPSD, Anna Hernández, sostuvo que aunque usualmente se ve la economía y las áreas de análisis del comportamiento (como la psicología y la sociología) trabajar de manera separada, con las contribuciones de estas últimas, fundamentalmente de la psicología, se incorpora la idea de que todas las personas tienen sesgos en su conducta cuando toman decisiones, y algunas de esas conductas se puedan cambiar. Es decir, la economía del comportamiento constituye una forma de guiar las acciones, puntualizó.

“¿Por qué aplicar la economía del comportamiento en el diseño de políticas públicas? Es que muchas veces vemos que se diseñan e intervenciones asumiendo que el comportamiento o respuesta del público objetivo será uno en específico, es decir, una respuesta esperada; sin embargo, sobre todo cuando se analiza la efectividad de las políticas, vemos que el alcance no es el esperado, y no necesariamente porque la política sea mala o el proyecto se haya diseñado mal, sino porque las personas reaccionan de una manera no esperada”, precisó.

La economía del comportamiento busca comprender el raciocinio de las personas para ayudarles a tomar decisiones más certeras y minimizar sesgos; además, crear modelos económicos que se asemejen a sus realidades, en el entendido de que la gente actúa de una u otra forma (no siempre racional).

“Con este foro, en el que se conjugan la academia, la sociedad civil y los sectores público y privado, lo que queremos es continuar promoviendo este tipo de debates críticos, objetivo, que los involucra a ustedes, y poner al alcance de todos esos conocimientos técnicos que nos permiten comprender ese potencial que tiene la economía del comportamiento para mejorar las respuestas que tenemos a diario y el desarrollo del país”, concluyó.

Conferencistas

Dictaron conferencias Marco Carrasco Villanueva, cofundador de Behavioral Economics & Amp, Data Science Team y coordinador del Laboratorio de Innovación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (AYNI Lab Social); Emiliano Díaz del Valle, cofundador y estratega senior de comportamiento del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento; y Carlos Scartascini, líder del Grupo de Economía del Comportamiento y líder técnico principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras sus ponencias estos expertos también intervinieron en el foro junto al economista José Luis de Ramón, socio director de Deloitte, empresa multinacional de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoría financiera, de riesgos, impuestos y servicios relacionados. Académicos, estudiantes, gestores gubernamentales, economistas y servidores públicos participaron de las discusiones del foro realizado en el salón Gran Embajador del hotel El Embajador, en el Distrito Nacional.

