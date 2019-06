Vicepresidencia llama artistas urbanos unirse a prevención uso indebido de drogas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La música urbana es un poderoso medio para llamar la atención de la juventud sobre los peligros que representa el uso indebido y comercialización ilegal de drogas. Consciente de la necesidad de implementar acciones preventivas para proteger a los jóvenes y adolescentes de caer en este peligroso mundo, la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, celebró por sexta ocasión la competencia de talentos Música Urbana por los Valores.

Con el concurso, cuyo tema de este año fue “Prevención del uso indebido de las drogas”, la Vicemandataria busca aunar esfuerzos a través de la música urbana para librar a la juventud de esta problemática, que está relacionada con el deterioro familiar, la vulnerabilidad y pobreza. De igual manera ayudarles a vivir en valores y transformar el contenido negativo de las letras de este género preferido por miles de adolescentes y jóvenes.

“Estas letras, que están contenidas en esta música urbana generan comportamientos negativos cuando la letra es negativa, cuando la letra impacta e incide en conductas a partir de palabras obscenas, presentando escenas impublicables, negativas, drogas, violencia, violaciones, abusos, todo eso es lo que queremos ir dejando atrás. Para nosotros es un honor poder brindar esta oportunidad a los verdaderos protagonistas del cambio que son los jóvenes en la República Dominicana”, expresó la Vicemandataria al encabezar la premiación.

Al 2018, cerca de 300 mil adolescentes dominicanos cayeron en el uso indebido de drogas, según informaciones del Consejo Nacional de Drogas (CND), lo que influye en la temprana deserción escolar y les lleva a actividades delictivas como robo, atracos agravados, homicidios y consumo de estupefacientes.

“Queremos crear conciencia de lo que implica caer en ese riesgo, y esas historias que se cuentan aquí son las de esos jóvenes que dijeron no, que optaron por una vida en valores, que dijeron sí al estudio, sí a su familia, sí a una sana relación con sus compañeros, sin contaminarse de lo malo del grupo”, expresó Altagracia Suriel, directora del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), quien también participó en la premiación.

Suriel indicó que las historias plasmadas en las canciones de los participantes, con letras profundas, de mucho contenido, invitan a decir “no a las drogas”, a unirse a la lucha contra este mal y a interiorizar en la importancia de escoger los caminos correctos para tener una vida plena, abundante y en paz. Dijo que cada joven debe construir y comprometerse consigo mismo para convertirse en ciudadanos honrados, previniendo todo lo que les hace mal y valorando lo que realmente es importante.

“Es una pelea día a día que ustedes tienen para decir que no a algo que les dicen que puede ser bueno, pero con un mensaje engañoso, porque algo que es bueno no acaba con tu vida, no te lleva a la cárcel, no te lleva al suicidio”, señaló.

La División de Jóvenes del programa Progresando con Solidaridad (Joprosoli) organizó la convocatoria que reunió a 60 participantes de diferentes localidades en las audiciones, de los cuales 22 fueron seleccionados para pasar a la final y posterior entrega de premios, quienes crearon canciones e improvisaciones urbanas con un mensaje orientado a la prevención del uso de estupefacientes.

Ganadores y premios

Los jóvenes 18 a 30 años que resultaron ganadores en las categorías canto y estilo libre (freestyle) recibieron premios de 75 mil, 50 mil y 25 mil pesos, correspondientes al primero, segundo y tercer lugar de cada modalidad respectivamente.

En la categoría canto, obtuvo el primer lugar Félix Cruz Santana, con la canción “Di que no”. El segundo correspondió a Maicol Junior García, con el tema “Un chance”; mientras que el tercer premio lo recibió Diógenes Jesús Zorrilla, con “Mejores caminos”. En cuanto a estilo libre, los ganadores fueron: Víctor Manuel Pérez, primer lugar; Francisco Alberto Fuente, segundo; y Yohanna Corniell Leyba, el tercero.

Los premios fueron entregados en la sala Máximo Avilés Blonda, del Palacio de Bellas Artes. Los participantes que pasaron a la final recibieron diferentes capacitaciones y talleres sobre prevención de drogas, impartido por el CND, oratoria y manejo escénico, además de prácticas de fraseo y grabación en estudio. Con las 10 mejores canciones se grabará en un disco que será difundido a nivel nacional. Los derechos de la producción le corresponden a la Vicepresidencia.

La competencia anual de talento es una iniciativa que promueve a través de la estrategia ¡Bien por Ti! la vicepresidenta Margarita Cedeño, quien está consciente de que la música urbana es la que les gusta a los jóvenes y que esta incide en el comportamiento de las personas.

Música Urbana por los Valores

La competencia de talentos, que inició en 2013 en el Ministerio de la Juventud, y que al siguiente año quedó bajo la responsabilidad de la doctora Margarita Cedeño como cabeza del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), ha impactado directamente en la vida de 700 jóvenes y de forma indirecta en unos tres mil, sumado a que con los premios los ganadores han iniciado distintos proyectos de emprendimiento. Los dos ganadores de las últimas versiones del concurso en la categoría estilo libre han triunfado en México y Perú al representar al país en concursos internacionales.

