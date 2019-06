Vicepresidencia entrega dos centros de salud en Cotuí

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, COTUÍ.- La Vicepresidencia de la República, a través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), inauguró este miércoles dos Centros de Primer Nivel de Atención en Salud (CPN) en Cotuí, con lo que elimina la brecha de la oferta de esos servicios en las comunidades La Soledad y La Estancia, al tiempo que contribuye con la mejoría de la calidad de las atenciones, prevención de enfermedades y atención oportuna a los grupos vulnerables.

Con los nuevos CPN, que atenderán a una población de unas siete mil personas, suman 34 los entregados por la vicerpesidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, como parte del proyecto “Fortalecimiento de la oferta y mejora de la calidad de los servicios de salud”, que comprende la construcción de 69 CPN y la rehabilitación de 106 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS).

La directora técnica del GCPS, Rosa María Suárez, quien representó en la actividad la doctora Margarita Cedeño, dijo que los servicios que se ofrecen en los CPN contribuyen a la disminución de la mortalidad materna e infantil, ya que desde allí se da seguimiento a los embarazos, se promueve la lactancia materna y se monitorea el crecimiento y desarrollo del infante.

“La función fundamental aquí es la prevención, promover la salud, prevenir la enfermedad, la detección temprana de las patologías, eso es lo principal en un establecimiento de salud de esta naturaleza. Que lleguen a los hospitales la especialidad, la complejidad”, expresó

En tanto que el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, indicó que la diferencia entre los hospitales y los centros de primer nivel es que a los primeros las personas acuden al establecimiento cuando tienen un padecimiento, mientras que los segundos están llamados a ir a las comunidades.

Indicó que los CPN hacen levantamientos de todas las embarazadas de una zona y de aquellos que padecen enfermedades como la hipertensión y diabetes para garantizarles sus medicamentos mensuales y atenciones periódicas, aunque el paciente no pueda acercarse al recinto de salud.

“Es importante el empoderamiento del ciudadano para que la salud mejore. Si el ciudadano no se empodera entonces nosotros vamos a seguir pensando que esto es un sistema de asistencia, y esto no lo es, sino un sistema basado en derechos. Ustedes tienen el derecho de recibir aquí sus atenciones a tiempo, por lo tanto, no hay que dar gracias, nosotros estamos obligados a hacer lo que estamos haciendo, a entregarles servicios con calidad y con calidez”, subrayó.

Mientras que Carolina González Acero, especialista en protección social del BID, dijo que es de gran orgullo para esa entidad ser parte de ese proyecto porque ven cómo a través de esos centros el Gobierno está tratando de mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud para toda la población.

“Estos centros no son solo una puerta de entrada al sistema de salud, sino que deben ser los responsables de resolver la mayor cantidad de problemas de salud, tanto en las madres y niños, como en adultos mayores”, manifestó tras reafirmar el compromiso del BID de seguir apoyando al Gobierno en su tarea de optimizar los servicios de salud.

Además de los citados, en la línea de honor de la actividad realizada en el nuevo CPN de La Soledad, estuvieron el gobernador de Sánchez Ramírez, Juan Félix Núñez, Manuel de Jesús Montás, director del distrito municipal de La Bija; Benito Guerrero Alcántara, director del distrito municipal Quita Sueño, La Estancia; Freddy Hidalgo, asesor en salud del Poder Ejecutivo; el cura de la parroquia Cristo de Los Milagros, sacerdote Francisco Mena, quien bendijo las obras; y Marisol Cepeda, en representación de la comunidad.

Mejorar indicadores salud

El proyecto es parte de las acciones con las que el GCPS acompaña al SNS para dar seguimiento a los lineamientos del Gobierno central sobre el compromiso de mejorar los indicadores de salud, con énfasis en la reducción de la mortalidad materna e infantil, ya que la brecha existente entre la situación actual del país y las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) amerita de acciones puntuales que aceleren la disminución de esa brecha.

Los centros fueron construidos en terrenos donados por la Universidad Tecnológica de Cotuí (Uteco) y por las organizaciones comunitarias: Comité Pro Desarrollo de La Soledad, Junta de Vecinos La Altagracia, Junta de Vecinos Nueva Luz y por Junta del Distrito Municipal de La Bija 2010-2016.

Los centros de primer nivel ofrecen una amplia cobertura de servicios de baja complejidad, por lo que están en capacidad de responder al 75 u 80 por ciento de la demanda de la población, ahorrándole tiempo y dinero a lo ciudadanos. También cuentan con un programa informático para que los datos de los pacientes, así como el registro de sus vacunas, estén disponibles en cualquier CPN al que acudan.

Entre los servicios que brindan los CPN se encuentran: emergencias, medicina general y familiar, atención a la embarazada, planificación familiar, prevención, detección y seguimiento de cáncer de cérvix y de mama; control, seguimiento al desarrollo y crecimiento en la infancia, vacunación, atención domiciliaria de pacientes inmovilizados, cirugía menor, atención y seguimiento a enfermedades crónicas, toma de muestra para laboratorio, promoción de la salud, entrega de medicamentos, vigilancia y control de vectores, y educación para la prevención del cáncer de próstata.

En estos centros, habilitados según la normativa de la Dirección Nacional de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, se cambia el enfoque asistencial por el preventivo al acompañar a la población desde sus Unidades de Atención Primaria (Unap). El CPN La Soledad dispone de dos Unap y el de La Estancia tres.

