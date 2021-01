Vicente Fernández rompe el silencio sobre presunto acoso a fanática: “Lo que pasó fue un accidente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- El popular artista mexicano Vicente Fernández, rompió el silencio luego de que circulara en redes sociales un video en el que se le ve tocando inapropiadamente a una fanática, admitiendo que la aparición del video “fue un accidente” y que guarda sospechas por la aparición del mismo.

“Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Nunca hice yo ‘así’. Si algo tengo es respetar al público”, expresó en una entrevista concedida a la comunicadora mexicana Mara Patricia Castañeda.

El intérprete aprovechó la oportunidad para extérnele una disculpa a la joven afectada, declarando que “Quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un. Reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma… no sé. No recuerdo, eran muchísimas gentes. Yo le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera querido hacer así no lo hago ahí… la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó”.

Durante uno de los momentos de la entrevista con la también periodista, que fue esposa de su hijo Vicente Fernández Jr., el intérprete de “Acá entre nos” se dirigió directamente a la joven que protagoniza el primer video en cuestión.

“Una cosa es estarme retratando ahí, y no me doy cuenta, y la que sigue y los que siguen, de todos modos, me vuelvo a disculpar contigo hija, y cuando quieras, ésta es tu casa”, dijo.