Viceministro MICM responde a Ariel Jiménez sobre precios de los combustibles

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras las declaraciones del exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, Ramón Pérez Fermín, le respondió vía un artículo de opinión en el que le dejó claro sobre los precios de los combustibles.

Esta reacción de Pérez Fermín surge a raíz de un artículo de opinión que publicara el exministro de Economía, donde expone que “los dominicanos estamos pagando los combustibles más caros de la historia, con un galón de gasolina premium en 294 pesos y 275 pesos la gasolina regular”.

“Y es que el actual precio de los combustibles fue fijado en marzo del año pasado, cuando el petróleo costaba 109 dólares el barril y el dólar se cotizaba en 55 pesos, o sea, un barril de petróleo costaba 5,995 pesos dominicanos. No obstante, desde agosto del año pasado los precios del crudo han venido disminuyendo significativamente y el dólar se ha mantenido estable, pero la familia dominicana no ha visto reducción alguna en lo que paga por cada galón de gasolina”, reza el artículo de opinión de la autoría de Ariel Jiménez en el Listín Diario.

En ese sentido, el viceministro del MICM produjo un artículo para responderle a Jiménez diciéndole que desde hace ya 55 semanas, el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, decidió mantener sin variación el precio de los combustibles en la República Dominicana, lo que a su entender es “una acción responsable, seria y empática”.

“El plan de subsidios planteado en el palacio nacional en marzo del 2022, no solo ha sido acertado dado la eficacia de los resultados que ha traído consigo, sino que ha sido ponderada en términos muy favorables como herramienta de reducción de la inflación y en vías de consecuencias, un muro de contención que ha impedido el desborde de la ingobernabilidad que acusa casi toda Latinoamérica”, dijo Pérez Fermín en su artículo, también publicado en el referido medio.

Por su parte, Jiménez expresa que desde que el petróleo empezó a bajar de precio, la familia dominicana solo ha escuchado excusas y recordó que el presidente Abinader dijo que cuando bajara el precio de 85 dólares el barril iba a bajar la gasolina, y hace 5 meses que el petróleo está por debajo de ese precio.

“Ante esta situación, es normal que uno se pregunte, ¿cuál será la famosa formulita del actual gobierno que hace que la gasolina suba cuando el petróleo sube, pero la gasolina no baja cuando el petróleo baja?”, cuestiona Jiménez.

Dijo que ante la falta de transparencia en el cálculo del precio de la gasolina, hay varias formas de estimar cuál debería ser el precio hoy en día.

Subrayó que no hay “formulita” que justifique mantener tan cara la gasolina, no hay excusa para no darle un necesario alivio al bolsillo de los dominicanos bajando la gasolina al menos 20 pesos por galón.

A esto le responde Pérez Fermín que solo basta con revisar la información oficial del Banco Central de la República Dominicana, en donde se destaca el papel principal que ha desempeñado el subsidio a los carburantes, como método paliativo de la inflación, para entender que la medida dispuesta fue correcta.

Añadió que en última instancia, el Gobierno ve las importantes sumas que se han destinado para el subsidio de los hidrocarburos como una inversión en competitividad, paz social, además de ser un sólido vector de atracción de capitales de procedencia foránea.

Dijo que al margen del fingimiento de algunos actores del pasado, cuya apelación a débiles materiales de apoyo, revestidos de pseudo rigor académico que devela pretensiones frívolas, lo incontrovertible es que el Gobierno dominicano anuncia subsidios a los derivados del petróleo, “fácilmente comprobables por dos mecanismos, siendo el primero de ellos, la ponderación de la metodología del cálculo de venta al público del preciado bien y segundo a partir de la revisión y verificación de los pagos a través de libramientos, que semana tras semana, sin retrasos ni morosidad, esta gestión efectúa por concepto de compensación del precio paridad de importación a Refidomsa, Total, Gulfstream, Esso, Coastal, Morini y AES, empresas importadoras de combustibles en nuestro país”.

Expuso que lo responsable y lo académicamente lógico, seria sin dudas hablar del índice del precio del crudo aplicable para casi toda la región, que es parte importante del país, es el West Texas Intermediate (WTI).

Dijo que adicionalmente, para el costo de la gasolina y el gasoil, parecería desconocimiento elemental, introducir en la argumentación de la formación de precios, variables extrañas a la norma aplicable.

¿Acaso queremos ahora inventar métodos de cálculo con actitud entusiasta y de paso poco calado normativo?”, cuestionó Pérez Fermín.

